Francesco Totti gladiatore a sorpresa a Lucca Comics and Games

LUCCA – Un ospite a sorpresa per l’edizione 2024 di Lucca Comics and Games, l’ex calciatore e capitano della Roma (ma forse in procinto di tornare a calcare i terreni di gioco), Francesco Totti.

È stato er Pupone uno dei protagonisti della grande parata de Il Gladiatore II in collaborazione con Eagle Pictures, un evento dell’Area Movie ideata e organizzata da Qmi.

Una spettacolare esibizione tra le vie di Lucca, partita a mezzogiorno dal Giardino degli Osservanti e conclusasi nel cuore della kermesse, in piazza San Michele. A sorpresa, mimetizzato tra i gladiatori, è comparso il re di Roma, dal punto di vista calcistico, il capitano Francesco Totti, che, dopo l’esibizione e la foto di rito in piazza, si è affacciato dal balcone del loggiato di Palazzo Pretorio, salutando il pubblico di Lucca Comics and Games in delirio.

Il Gladiatore II, sequel del film che ha collezionato cinque premi Oscar nel 2000, è diretto e coprodotto da Ridley Scott, vede Denzel Washington fra i protagonisti e uscirà nelle sale italiane il 14 novembre, distribuito da Eagle Pictures.