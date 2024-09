Gigi Buffon e Ilaria D’Amico sposi a Villa Oliva a Lucca con 300 ospiti vip

Getting your Trinity Audio player ready...

LUCCA – Lei era con un vestito di Luisa Beccaria, lui di Giorgio Armani.

È stata una cerimonia commovente, nella sua semplicità, quella che ha visto unire in matrimonio il 28 settembre a Villa Oliva a San Pancrazio, nel territorio del Comune di Lucca, l’ex portiere di Juventus e nazionale Gigi Buffon e la giornalista tv, Ilaria D’Amico. I due stanno insieme dal 2014 e dalla loro unione è nato nel 2016 Leopoldo Mattia.

È stato un matrimonio ricco di ospiti vip. Su tutti Monica Bellucci con il compagno Tim Burton, una delle testimoni della sposa. Non sono mancati, ovviamente, i calciatori e i giornalisti. Dal mondo del calcio gli ex difensori della Juventus Bonucci, Chiellini e Barzagli, ma anche Beppe Bergomi, che oltre che ex calciatore è commentatore tv. C’erano il ct della nazionale di calcio Luciano Spalletti e i presidenti di Figc e Coni Gravina e Malagò. Fra i giornalisti Alessandro Alciato e Fabio Caressa, con la moglie Benedetta Parodi.

Il matrimonio, per 300 invitati, è stato celebrato con rito civile dalla giornalista Francesca Fogar, amica della sposa. Fuori dalla villa una folla di curiosi per le foto e un autografo dai chiedere agli ospiti vip che arrivavano per partecipare alla funzione.

Dopo l’aperitivo e la cena, in attesa della prosecuzione della festa che avverrà domani (30 settembre) sulla spiaggia a Forte dei Marmi.

