Giochi pirotecnici pericolosi venduti on line: denunciati il venditore e due acquirenti

Operazione della Guardia di finanza dopo un lungo periodo di osservazione dell'attività su web del fantomatico 'Achille'

CronacaPrimo Piano
REDAZIONE
REDAZIONE
Giochi pirotecnici pericolosi venduti on line: denunciati il venditore e due acquirenti (foto Sala Stampa Gdf)
1 ' di lettura


LUCCA — Si faceva chiamare con il nickname epico di “Achille” e sui social network prometteva consegne rapide, a mano o tramite spedizione, di prodotti decisamente esplosivi.

Dietro il profilo monitorato per settimane dai finanzieri del gruppo di Lucca si nascondeva un venditore abusivo di botti illegali che, con l’avvicinarsi del Capodanno, aveva intensificato i propri affari in tutta la Toscana e oltre regione. L’epilogo della vicenda è arrivato durante un servizio di osservazione, quando le Fiamme Gialle hanno sorpreso l’uomo mentre consegnava uno scatolone a due giovani in cambio di contanti. L’intervento immediato dei militari ha permesso di scoprire che quel plico conteneva materiale pirotecnico artigianale di estrema pericolosità: tra i pezzi sequestrati sono spuntati tre candelotti dal peso superiore a 1,2 chilogrammi ciascuno, una potenza distruttiva che supera persino la tristemente nota “bomba Maradona”, ferma solitamente al chilo di peso.

Le successive perquisizioni hanno portato alla luce un vero e proprio arsenale clandestino composto da 685 articoli pirotecnici, per un peso complessivo di oltre 44 chili di massa attiva esplosiva. Il materiale veniva stoccato senza alcuna cautela, in totale assenza delle misure di sicurezza previste dalla legge, rappresentando un rischio altissimo per l’incolumità pubblica.

Per il venditore è scattata la denuncia all’autorità giudiziaria per diverse ipotesi di reato, legate alla detenzione e al commercio illegale di esplosivi, mentre i due acquirenti sono stati segnalati alla procura per violazione del codice penale e del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

L’operazione si inserisce nel piano straordinario di controlli della Guardia di Finanza volto a contrastare il mercato nero dei fuochi d’artificio, un fenomeno che ogni anno, proprio in questo periodo, mette a serio rischio la collettività a causa dell’uso improprio di manufatti privi di certificazione.

© Riproduzione riservata

