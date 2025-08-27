29.4 C
Capannina di Forte dei Marmi grandi firme: l’ha acquistata Giorgio Armani

Il legame tra alta moda e cultura italiana si rafforza: il celebre locale della Versilia passa sotto la guida dello stilista

EconomiaPrimo Piano
REDAZIONE
REDAZIONE
Capannina
Foto di: Facebook / Capannina
1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

FORTE DEI MARMI – Giorgio Armani ha acquisito La Capannina di Franceschi, il celebre locale di Forte dei Marmi fondato nel 1929 da Achille Franceschi. Per quasi un secolo, il club è stato un simbolo della vita notturna italiana, attirando generazioni di artisti e visitatori.

Per Armani, La Capannina ha un valore personale speciale. Forte dei Marmi è da anni un luogo di rifugio e relax per lo stilista, e questa acquisizione rappresenta un ritorno alle sue radici e passioni.

Con questa mossa, il marchio Armani collega moda, tradizione e intrattenimento, rafforzando il legame tra il mondo dell’alta moda e la cultura italiana più iconica. La Capannina, ora sotto la sua guida, promette di mantenere intatta la propria storia pur entrando in una nuova fase di prestigio e visibilità internazionale.

Il sindaco di Forte dei Marmi Bruno Murzi, a nome dell’amministrazione comunale, ha espresso tutta la sua soddisfazione per l’esito della trattativa, che si sapeva in dirittura d’arrivo. “Giorgio Armani – ha dichiarato il primo cittadino – ha da sempre un legame speciale con Forte dei Marmi e l’acquisto del nostro locale simbolo è un gesto di amore per il paese. Farà un ottimo lavoro e sarà in grado di riportare il locale agli antichi fasti. Auguro a lui e a tutto il suo staff il benvenuto a Forte dei Marmi, con la certezza che sarà un ulteriore valore aggiunto per il turismo e l’economia cittadini”.

© Riproduzione riservata

