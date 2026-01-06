Grave per l’intossicazione da monossido di carbonio

VIAREGGIO – Ancora un caso di intossicazione da monossido di carbonio in Toscana, in una giornata segnata da temperature gelide e massima allerta per la sicurezza domestica e lavorativa. Un uomo di 45 anni, originario del Ghana e residente a Viareggio, si trova ora ricoverato in condizioni critiche, ma stabili, nella terapia subintensiva del pronto soccorso dell’ospedale Versilia dopo essere rimasto vittima del ‘killer silenzioso’.

L’allarme è scattato alle prime luci dell’alba, intorno alle 6,20, quando i sanitari del 118 sono intervenuti nell’abitazione dell’uomo. Il 45enne presentava un evidente stato confusionale, sintomo tipico della grave carenza di ossigeno causata dall’inalazione del gas. Dopo un primo trasporto in codice giallo al Versilia, la gravità del quadro clinico ha spinto i medici a disporre l’immediato trasferimento all’ospedale Cisanello di Pisa per un ciclo d’urgenza in camera iperbarica.

Il caso, tuttavia, ha assunto contorni gialli durante i rilievi tecnici. I vigili del fuoco, intervenuti insieme a Polizia e 118 nell’appartamento viareggino, non hanno infatti riscontrato tracce di monossido nell’aria. Questo dettaglio ha spostato immediatamente l’asse delle indagini: il personale del nucleo Nbcr si è diretto verso un panificio a Camaiore, luogo di lavoro del 45enne, per verificare se l’esalazione killer possa essere scaturita da un malfunzionamento dei forni o dei sistemi di aerazione del laboratorio durante il turno notturno.

L’episodio ha coinvolto parzialmente anche i quattro coinquilini dell’uomo, che sono stati accompagnati al Pronto Soccorso del Versilia per accertamenti precauzionali. Due di loro hanno mostrato livelli di monossido nel sangue superiori alla norma, seppur non preoccupanti; per loro è stata sufficiente una terapia con ossigeno ad alti flussi prima delle dimissioni avvenute nel corso della mattinata.

Resta ora da attendere l’esito dei sopralluoghi per capire dove e perché si sia sprigionato il gas che ha rischiato di uccidere l’operaio.