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In fiamme un deposito di carta: il rogo distrugge la struttura

Intervento lungo e complesso a Piano di Gioviano con squadre provenienti da Lucca, Massa e Pistoia

CronacaPrimo Piano
REDAZIONE
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Incendio di un deposito di carta a Borgo a Mozzano (foto vigili del fuoco)
Meno di 1 ' di lettura

BORGO A MOZZANO – I vigili del fuoco del comando di Lucca, coadiuvati da squadre di Pistoia e Massa, sono intervenuti alle 14,30 di ieri (30 maggio) in località Pian di Gioviano, nel comune di Borgo a Mozzano, per un incendio che ha interessato alcune presse di carta da macero all’interno di un piazzale industriale. Sul posto hanno operato tre squadre con un’Aps e tre Abp impegnate nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area.

Ingenti i danni al fabbricato industriale la cui copertura per, via del danneggiamento, rende complesse le operazioni di minuto spegnimento all’interno dei locali che ospitano le ingenti quantità di carta.

Il rogo è stato messo sotto controllo e contenuto alla sola area già colpita, ma le operazioni sono proseguite, fra spegnimento e bonifica e dureranno per gran parte della giornata di oggi (31 maggio).

© Riproduzione riservata

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