Intossicati in casa, sarà riesumata la salma della donna di 66 anni morta a Monte San Savino

MONTE SAN SAVINO – Sarà riesumata la salma di Antonella Peruzzi, la donna di 66 anni morta dieci giorni fa nella sua abitazione di Alberoro, nel comune di Monte San Savino, per accertare le cause del decesso. L’autopsia, disposta dalla procura di Arezzo, sarà eseguita domani (6 novembre) a Siena dall’équipe del professor Gabbrielli.

Le indagini, coordinate dal pm Marco Dioni, si stanno concentrando non più su una contaminazione da pesticidi, come ipotizzato in un primo momento, ma su un possibile avvelenamento causato da un prodotto chimico antitarlo utilizzato di recente per la disinfestazione degli arnesi e dei mobili all’interno della villetta in cui la donna viveva con il marito, Domenico Tavanti, 69 anni.

Proprio Tavanti era stato ricoverato nei giorni successivi alla morte della moglie per una grave intossicazione, manifestando gli stessi sintomi — violenti episodi di vomito e diarrea — che avevano preceduto il decesso della Peruzzi. Sono state sequestrate le provette con le analisi cliniche dell’uomo, che verranno ora confrontate con eventuali tracce del principio chimico sospettato.

Risulta indagato il legale rappresentante della ditta che ha eseguito la disinfestazione: un suo consulente sarà presente all’autopsia. Gli inquirenti vogliono chiarire se siano state rispettate le norme di sicurezza e se il prodotto impiegato possa aver sprigionato sostanze tossiche in quantità letali.

La vicenda, che ha scosso la comunità di Monte San Savino, resta al momento aperta su più fronti, con l’obiettivo di capire se la tragica morte di Antonella Peruzzi sia stata il risultato di una fatalità domestica o di negligenze nella gestione di sostanze pericolose.