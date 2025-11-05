9.3 C
Firenze
mercoledì 5 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Intossicati in casa, sarà riesumata la salma della donna di 66 anni morta a Monte San Savino

Per la procura la causa potrebbe essere una sostanza antitarlo: indagato il responsabile della dittà intervenuta a casa della coppia colpita

CronacaPrimo Piano
REDAZIONE
REDAZIONE
Per la procura la causa potrebbe essere una sostanza antitarlo: indagato il responsabile della dittà intervenuta a casa della coppia colpita
Per la procura la causa potrebbe essere una sostanza antitarlo: indagato il responsabile della dittà intervenuta a casa della coppia colpita (foto ministero della giustizia)
1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

MONTE SAN SAVINO – Sarà riesumata la salma di Antonella Peruzzi, la donna di 66 anni morta dieci giorni fa nella sua abitazione di Alberoro, nel comune di Monte San Savino, per accertare le cause del decesso. L’autopsia, disposta dalla procura di Arezzo, sarà eseguita domani (6 novembre) a Siena dall’équipe del professor Gabbrielli.

Le indagini, coordinate dal pm Marco Dioni, si stanno concentrando non più su una contaminazione da pesticidi, come ipotizzato in un primo momento, ma su un possibile avvelenamento causato da un prodotto chimico antitarlo utilizzato di recente per la disinfestazione degli arnesi e dei mobili all’interno della villetta in cui la donna viveva con il marito, Domenico Tavanti, 69 anni.

Proprio Tavanti era stato ricoverato nei giorni successivi alla morte della moglie per una grave intossicazione, manifestando gli stessi sintomi — violenti episodi di vomito e diarrea — che avevano preceduto il decesso della Peruzzi. Sono state sequestrate le provette con le analisi cliniche dell’uomo, che verranno ora confrontate con eventuali tracce del principio chimico sospettato.

Risulta indagato il legale rappresentante della ditta che ha eseguito la disinfestazione: un suo consulente sarà presente all’autopsia. Gli inquirenti vogliono chiarire se siano state rispettate le norme di sicurezza e se il prodotto impiegato possa aver sprigionato sostanze tossiche in quantità letali.

La vicenda, che ha scosso la comunità di Monte San Savino, resta al momento aperta su più fronti, con l’obiettivo di capire se la tragica morte di Antonella Peruzzi sia stata il risultato di una fatalità domestica o di negligenze nella gestione di sostanze pericolose.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
9.3 ° C
10.6 °
8.5 °
70 %
1.1kmh
6 %
Mer
19 °
Gio
18 °
Ven
18 °
Sab
14 °
Dom
16 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1437)ultimora (1341)sport (62)demografica (34)Serie A (13)Regione Toscana (11)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati