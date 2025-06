Jasmine Paolini, un altro trionfo in doppio: Roland Garros vinto in coppia con Sara Errani

Getting your Trinity Audio player ready...

PARIGI – Un altro trionfo in doppio per la tennista lucchese Jasmine Paolini.

In coppia con Sara Errani ha vinto il torneo di Roland Garros nel doppio, vendicando la sconfitta del 2024. La vittoria è arrivata per 6-4, 2-6, 6-1 sulla coppia Anna Danilina-Aleksandra Krunic.

“L’anno scorso abbiamo perso in finale e fu dura ma adesso siamo qui con questo trofeo ed è bellissimo”, hanno commentato le due teniste azzurre che hanno vinto l’oro olimpico e, solo pochi giorni fa, gli internazionali di Roma in cui Jasmine Paolini ha trionfato anche nel singolare.

Commossa la dedica alla compagnia di doppio della tennista di Bagni di Lucca: “Sei una ispirazione per me, sei una grande campionessa e persona, forse una persona migliore ancora migliore della grande tennista che sei. Mi hai reso una tennista migliore. È bellissimo averti in squadra. Sei una leggenda per me”.