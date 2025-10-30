Katy Perry torna in Italia: unica data al Lucca Summer Festival 2026

Getting your Trinity Audio player ready...

LUCCA – Dopo aver registrato il tutto esaurito al concerto di Bologna, Katy Perry annuncia il suo ritorno in Italia con un nuovo appuntamento imperdibile. La superstar mondiale sarà protagonista del Lucca Summer Festival domenica 19 luglio 2026, calandosi nello scenario unico delle Mura Storiche di Lucca. Si tratta dell’unico concerto italiano della cantante nel 2026.

I biglietti saranno disponibili in due fasi: il pre-sale con Radio 101, dal 5 novembre alle 11 fino al 6 novembre alle 23,59 previa registrazione su R101.it, e la vendita generale a partire dal 7 novembre alle 11 su www.ticketone.it.

Con oltre 115 miliardi di stream globali, più di 70 milioni di album e 143 milioni di singoli venduti, Katy Perry è una delle icone più influenti della musica pop contemporanea. È stata la prima artista nella storia di Capitol Records a ottenere 10 milioni di unità certificate RIAA per un singolo e oggi vanta sette brani certificati Diamond, tra cui i leggendari Firework, Roar, Dark Horse, California Gurls e Teenage Dream.

Dal debutto nel 2008 con One of the Boys fino agli album Teenage Dream, Prism, Witness e Smile, Katy ha infranto record su record, totalizzando miliardi di visualizzazioni su YouTube e oltre 57 milioni di ascoltatori mensili su Spotify. Il suo ultimo lavoro, 143, segna una nuova fase creativa, confermando la capacità dell’artista di unire energia pop, emozione e visione artistica in ogni performance.

Non solo musica: Katy Perry è da sempre impegnata nel sociale. Goodwill Ambassador Unicef dal 2013, ha ricevuto riconoscimenti da organizzazioni come The Trevor Project, Human Rights Campaign e amfAR per il suo sostegno ai diritti umani, alla tutela dei bambini e alla sostenibilità. Imprenditrice e filantropa, ha fondato la Firework Foundation, che promuove l’accesso all’arte per i giovani di comunità svantaggiate, e sostiene progetti innovativi nei settori della sostenibilità e del benessere, tra cui Impossible Foods, Apeel Sciences e De Soi.