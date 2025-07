Lucca Comics and Games al centro della settimana dedicata alla Toscana all’Expo di Osaka

Getting your Trinity Audio player ready...

LUCCA – Iniziate a Osaka le attività di Lucca Comics & Games, partner del Padiglione Italia, all’interno dell’Esposizione Universale 2025 dove, nell’ambito della settimana dedicata alla Regione Toscana, intitolata Toscana. Rinascimento senza fine, il festival lucchese partecipa come manifestazione di eccellenza capace di creare un ponte con il Sol Levante.

Tra gli ospiti il Sensei Yoshitaka Amano, ambassador del Padiglione Italia a Expo 2025 Osaka – titolo conferitogli durante l’ultima edizione di Lucca Comics & Games che ha rafforzato il legame tra Italia e Giappone – che ha donato le riproduzioni di tre sue opere d’ispirazione pucciniana, realizzate per i manifesti di Lucca Comics & Games 2024, alle più alte cariche istituzionali Italiane: al presidente della Repubblica Sergio Mattarella è stata donata quella ispirata a Tosca; all’ambasciatore italiano in Giappone e commissario per l’Italia a Expo 2025 Mario Vattani, quella dedicata a Madama Butterfly, simbolo del rapporto tra le due culture; il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha ricevuto quella ispirata alla Turandot, capolavoro del cittadino lucchese Giacomo Puccini di cui proprio il prossimo anno ricorrerà il centenario.

Una speciale quarta riproduzione, raffigurante Pinocchio, simbolo della cultura italiana, è stata infine donata da Amano al ministro della cultura Alessandro Giuli, grande appassionato dell’arte del Sensei: un’iniziativa che segue al loro incontro lo scorso marzo a Roma in occasione dell’apertura della mostra Amano corpus Animae, prodotta da Lucca Comics & Games e attualmente in corso a Palazzo Braschi (fino al 12 ottobre).

Tra gli incontri di oggi all’Expo anche quello con il leggendario maestro Go Nagai, creatore di personaggi come Mazinger, Goldrake e Devilman, che ha ricevuto il prestigioso Premio Pegaso alla cultura della Regione Toscana. Go Nagai, insieme a Emanuele Vietina e Tullia Carlino, coordinatrice del Museo Casa di Dante, ha tenuto un interessante panel dedicato all’influenza di Dante Alighieri nel suo lavoro. La versione manga di Go Nagai della Divina Commedia – i cui disegni sono ispirati alla versione ottocentesca del pittore francese Gustave Doré – è infatti l’unica a fumetti presente nella collezione di Commedie, la più ampia del mondo, conservata nel museo fiorentino.

La presenza all’Expo di Osaka è stata l’occasione per Lucca Comics & Games per presentare il Museo internazionale del fumetto di Lucca, mostrando i primi render della struttura che celebrerà e studierà il fumetto e tutti i linguaggi della cultura popolare internazionale e le moderne forme di storytelling e narrazione visuale.

“Lo scorso anno l’ambasciatore Mario Vattani – ha commentato Emanuele Vietina, direttore di Lucca Comics & Games – abbiamo firmato un protocollo per essere partner del padiglione Italia all’Expo di Osaka 2025: per la prima volta un’istituzione riconosceva in modo chiaro un grande progetto comunitario sulle mitologie contemporanee. Oggi, all’apertura della settimana della Regione Toscana, abbiamo raccontato come queste narrazioni creino un ponte tra Giappone e Italia abbracciando generazioni di nuovi cittadini all’insegna della fruizione culturale. E in un contesto così prestigioso abbiamo presentato il progetto Museo Internazionale del Fumetto di Lucca che stiamo costruendo insieme al Ministero della Cultura, Regione Toscana e Comune di Lucca. Questa futura manifattura permanente del fumetto si andrà a installare nella vecchia Manifattura Tabacchi – sito industriale chiave per la comunità lucchese tra Ottocento e Novecento – e che diventerà un polo fondamentale per le industrie creative. Abbiamo fatto questa presentazione alla presenza degli amici del Museo internazionale del Manga di Kyoto da cui abbiamo preso ispirazione. Questo ambizioso viaggio, partito da Osaka, si prefigge di collegare le due tra le tradizioni fumettistiche più importanti del pianeta: quella italiana e quella giapponese.”

La presenza di Lucca Comics & Games a Osaka è stata promossa e sostenuta da Direzione generale creatività contemporanea del Mic, dalla Regione Toscana e dalla Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest.