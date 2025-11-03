Lucca Comics and Games, il French Kiss è un successo: oltre 280mila biglietti venduti

Getting your Trinity Audio player ready...

LUCCA – Un successo forse anche inatteso quello di Lucca Comics and Games edizione 2025.

L’evento si è chiuso con oltre 280mila biglietti venduti e 17mila professional per il più grande community event dedicato alla cultura dell’immaginario. Lucca Comics & Games chiude l’edizione 2025 con numeri straordinari: più di 900 ospiti, 730 espositori, 30mila cosplayer ufficiali per 1500 appuntamenti e 12 mostre. Oltre 90mila gli utenti attivi sulla app LuccaCG Assistant. Un successo che conferma Lucca come capitale mondiale della cultura pop, pronta a iniziare già da oggi un nuovo percorso verso il suo 60esimo anniversario. Appuntamento dal 28 ottobre all’1 novembre.

Quest’anno, la manifestazione ha reso omaggio alla Francia, paese che rappresenta al meglio la pop culture diversityeuropea, con il tema French Kiss. Come un bacio che unisce mondi e linguaggi diversi, French Kiss ha ispirato il manifesto firmato dalla celebre illustratrice Rébecca Dautremer, che ha trasformato la libertà espressiva nel fil rouge di un’edizione indimenticabile. La Limonaia di Palazzo Guinigi è diventata per una settimana lo studio dell’artista francese, ricostruito con l’intero arredo della sua residenza bretone. Qui il pubblico di Lucca Comics & Games ha potuto partecipare al processo creativo di Dautremer: un’esperienza che riflette il modo di vivere l’arte.

French Kiss: Lucca al centro del mondo

In questo 2025 Lucca Comics & Games è stata il cuore di un grande bacio globale, il punto d’incontro simbolico tra la chiusura di un tour mondiale e l’apertura di un altro. Da un lato, l’attesissimo Death Stranding 2 World Strand Tour, che ha portato a Lucca la visione creativa di Hideo Kojima e un’ondata di appassionati da ogni continente; dall’altro, la presentazione della nuova stagione Netflix di Stranger Things, nel programma dell’area Movie a cura di Qmi, che proprio a Lucca ha acceso la scintilla del suo viaggio mondiale. Due eventi che in un gesto di connessione e passaggio uniscono il mondo del videogioco e quello delle serie tv.

Un momento importante per l’esaltazione della nona arte: la presenza del maestro Tetsuo Hara. Considerato una leggenda vivente del manga, Hara è il creatore, insieme a Buronson, di opere iconiche come Ken il Guerriero (Hokuto no Ken), alle quali Lucca Comics & Games ha dedicato la più grande mostra mai fatta. Negli ultimi anni nessun autore del suo calibro aveva dedicato al pubblico un impegno e una presenza così intensa: una dedizione che ha reso la partecipazione del sensei a Lucca Comics & Games un evento storico e irripetibile.

Durante questa edizione Tetsuo Hara è stato insignito del premio Yellow Kid Maestro del Fumetto di Lucca Comics & Games e, grazie a questo riconoscimento, il suo autoritratto sarà esposto nella Galleria degli Uffizi: per la prima volta nella storia, un mangaka entra a far parte della Galleria del museo fiorentino. In un viaggio rivoluzionario tra gioco di ruolo e spettacolo sono stati a Lucca il doppiatore, attore e game master statunitense Matthew Mercer e l’attrice, produttrice e doppiatrice statunitense Marisha Ray, volti simbolo di Critical Role. La fiera ha visto anche la partecipazione dei re e le regine del genere fantasy come Rick Riordan, Cassandra Clare, Holly Black e Glenn Cooperche, con la loro presenza, hanno consacrato Lucca Comics & Games come palcoscenico globale della letteratura di genere.

Un 2025 che ha eletto la città toscana come crocevia culturale tra oriente e occidente, tra reale e digitale. French Kiss è il tema che racchiude questo incontro: un bacio universale che vede Lucca Comics & Games come capitale della creatività.

Ma il festival non finisce qui: arriva nelle sale italiane per tre giorni, il 10, 11 e 12 novembre 2025, con il film I love Lucca Comics & Games, prodotto da All At Once, partner produttivo di I Wonder Pictures, il primo film-documentario che racconta e celebra l’anima del festival, trasmettendone l’energia e le emozioni. Il film, nato da un’idea di Andrea Romeo e di Manlio Castagna, che ne firma la regia e la sceneggiatura, esplora la manifestazione dall’interno restituendo, attraverso la forza del cinema, l’immagine prismatica di una realtà unica nel panorama culturale internazionale. Attraverso le voci di autori, editori e ospiti prestigiosi (tra cui il regista Gabriele Mainetti, gli scrittori di best-seller R.L. Stine e Licia Troisi, il rapper Frankie hi-nrg mc, i fumettisti Pera Toons, Sio, Fumettibrutti e il sensei Yoshitaka Amano, tra gli altri) e l’incontro con alcuni dei visitatori che ogni anno vivono Lucca come una seconda casa, il regista e scrittore Manlio Castagna mostra la community, i valori e l’esperienza di questo evento unico nel suo genere.

A Lucca Comics & Games, ogni storia trova la sua voce e ogni sogno la sua forma: perché qui la fantasia non finisce mai, semplicemente si rinnova, anno dopo anno.