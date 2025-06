Lucca Summer Festival grandi firme pronto a partire: 19 eventi con il clou dello show di Jennifer Lopez sugli spalti

Getting your Trinity Audio player ready...

LUCCA – Lucca Summer Festival è ufficialmente pronto a tornare con un’edizione che si annuncia già un grande successo.

Dopo la presentazione di ieri (23 giugno) in piazza Napoleone, con il direttore artistico Mimmo D’Alessandro e alla presenza del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, del sindaco di Lucca Mario Pardini, del presidente della Provincia di Lucca Marcello Pierucci, dei rappresentanti degli sponsor Banca Bpm e Acqua Silva, il festival ha confermato un programma straordinario che porterà a Lucca alcuni tra i più grandi nomi della musica internazionale e italiana.

“Questa edizione è un vero e proprio inno alla musica dal vivo, con un cartellone pensato per un pubblico ampio e appassionato – ha dichiarato Mimmo D’Alessandro, direttore artistico del Festival – La combinazione di grandi leggende, artisti emergenti e un evento pop di portata globale come Jennifer Lopez testimonia la forza e il richiamo internazionale del Lucca Summer Festival.”

La 26esima edizione prevede diciannove serate complessive: diciotto concerti nella storica cornice di Piazza Napoleone e un appuntamento speciale all’Area delle Mura Storiche con la superstar mondiale Jennifer Lopez, protagonista di uno degli eventi pop più attesi dell’estate.

Il suo concerto, già vicinissimo al sold out, si conferma un grande successo di vendita e un potente richiamo internazionale.

Ad oggi sono già stati venduti oltre 100mila biglietti, con una distribuzione che testimonia la portata sempre più ampia del Festival: solo il 46 per cento degli acquirenti e toscano, mentre ben il 16 per cento proviene dall’estero. Numeri che confermano il ruolo centrale del Lucca Summer Festival nel panorama europeo degli eventi live.

La line up 2025 spazia tra generi e generazioni, unendo leggende della musica mondiale, grandi ritorni e nuove proposte. Tra i nomi più attesi figurano Bryan Adams, Alanis Morissette, Carlos Santana, Robert Plant, che porterà a Lucca il suo progetto Saving Grace, Morrissey e Simple Minds. Il programma si arricchisce con serate dal sound più duro grazie a Dream Theater, Scorpions e Lindemann, mentre l’energia e la voglia di ballare saranno protagoniste con le performance di Nile Rodgers & Chic e dei Pet Shop Boys. Torna anche uno degli artisti più amati dal pubblico giovane, Jared Leto, con i suoi Thirty Seconds to Mars.

Non mancano i grandi protagonisti della scena musicale italiana: Antonello Venditti e Riccardo Cocciante offriranno due serate all’insegna della grande canzone d’autore, mentre Ghali e Irama rappresentano al meglio la nuova generazione del pop nazionale.

Un evento particolarmente atteso è il ritorno del maestro Riccardo Muti che, dopo il trionfale concerto dello scorso anno trasmesso in Mondovisione dalle Mura di Lucca, ha scelto Ppazza Napoleone per uno dei suoi soli tre concerti italiani del 2025. La sua presenza arricchisce ulteriormente il valore culturale e artistico della manifestazione.

Proprio in occasione della conferenza stampa è stato svelato per la prima volta anche il primo appuntamento della sezione talk del Festival: il 18 luglio, Marco Travaglio sarà protagonista sul palco con lo spettacolo I Migliori Danni della Nostra Vita un monologo satirico e graffiante che promette di essere uno dei momenti più attesi e discussi dell’intera edizione.

Anche nel 2025, il festival conferma la sua vocazione a essere non solo musica, ma anche spazio di riflessione e confronto. Il programma completo dei talk verrà annunciato nei prossimi giorni.

Il supporto degli sponsor Banca Bpm, Acqua Silva e Grand Universe Hotel di Lucca, partner preziosi e confermati, si rivela ancora una volta essenziale per la realizzazione di un evento che è diventato uno dei punti di riferimento della grande musica dal vivo in Europa.

Si confermano anche per il 2025 i media partner del gruppo Mediaset, con tutte le radio del network coinvolte nella promozione e con R101 nelle vesti di radio ufficiale del festival. Un connubio, quello tra Lsf e Mediaset, che si rinnova da molti anni e che contribuisce in modo significativo alla visibilità nazionale dell’evento.

“Il Lucca Summer Festival appartiene ormai alla tradizione musicale della città di Lucca e della Toscana. Si tratta di un evento importante con artisti internazionali, rockstar ed esponenti del mondo dello spettacolo e dell’intrattenimento. È un volano di sviluppo che fa del capoluogo lucchese una delle capitali europee della musica. L’edizione 2025 non fa eccezione. È destinata ad essere, come sempre, un’occasione di valorizzazione e di sviluppo in chiave culturale e turistica”, è il commento del governatore Eugenio Giani,