9.6 C
Firenze
giovedì 20 Novembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Morto soffocato nel giardino dell’asilo nido, oggi i funerali alla Pieve di Romena

Secondo l'autopsia fatale il laccio impigliato in un ramo che avrebbe provocato un'asfissia meccanica: si indaga su eventuali responsabilità

CronacaPrimo Piano
REDAZIONE
REDAZIONE
Foto Adn Kronos
1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

BIBBIENA – Un tragico incidente durante un momento di gioco avrebbe portato alla morte del piccolo Leonardo Ricci, 2 anni e mezzo, nel giardino dell’asilo Ambarabà Ciccì Coccò di Soci, nel comune di Bibbiena.

Secondo quanto emerso dall’autopsia eseguita all’ospedale di Siena dal professor Mario Gabbrielli, il bambino non aveva patologie pregresse e il decesso sarebbe riconducibile a un’asfissia meccanica, con possibili componenti legate a blocco circolatorio e shock neurologico.

L’episodio risale a mercoledì 12 novembre: Leonardo stava giocando nel piccolo bosco adiacente alla struttura quando il cappuccio del suo giubbotto si sarebbe impigliato a un ramo, lasciandolo senza scampo. Il personale è intervenuto subito, ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile.

Sulla vicenda indaga la procura di Arezzo. Il fascicolo, coordinato dal pm Angela Masiello e dalla procuratrice Gianfederica Dito, ipotizza il reato di omicidio colposo. Risultano indagate tre educatrici, un’assistente e la coordinatrice dell’asilo, mentre la maestra che quel giorno ha lanciato l’allarme non è coinvolta. Il sopralluogo dei magistrati e la relazione definitiva dell’autopsia serviranno a stabilire con precisione i tempi dell’accaduto e a valutare se un intervento tempestivo avrebbe potuto cambiare l’esito.

Intanto la comunità di Soci si stringe attorno alla famiglia, che oggi (20 novembre) alle 15 darà l’ultimo saluto a Leo nella Pieve di Romena, in Casentino, con una cerimonia sobria e raccolta.

I genitori hanno anche avviato una raccolta fondi destinata a progetti per l’infanzia del territorio, un gesto per trasformare il dolore in un segno di speranza per altri bambini.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
9.6 ° C
9.8 °
8.2 °
95 %
1.5kmh
75 %
Gio
12 °
Ven
11 °
Sab
8 °
Dom
7 °
Lun
12 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1578)ultimora (1488)sport (48)demografica (42)attualità (28)campionato (19)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati