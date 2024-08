Muore a 46 anni nello schianto in moto contro un’auto

Getting your Trinity Audio player ready...

VIAREGGIO – Incidente mortale all’alba del 25 agosto a Viareggio, fra via Leonardo Da Vinci e via Buonarroti in pieno centro..

Per cause al vaglio del carabinieri, intervenuti sul posto, si sono scontrati un’auto e uno scooter. Una donna di 46 anni, in sella al motorino, nell’impatto ha subito un gravissimo trauma ed inutile è stato l’intervento dell’ambulanza inviata dalla centrale del 118 della Toscana del Nord, con le insegne della Misericordia di Lido di Camaiore e dell’auto medica.

La donna, di origine rumena, residente a Torre del Lago, è morta sul colpo e ai sanitari non è restato che constatare il decesso. I carabinieri, che hanno effettuato i rilievi, valuteranno le eventuali responsabilità del conducente dell’auto nell’incidente.