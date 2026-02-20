15.5 C
Firenze
venerdì 20 Febbraio 2026
Muore in casa a 50 anni per le esalazioni di monossido di carbonio

Tragedia alle porte di Lucca: inutile l'arrivo dei vigili del fuoco e dei sanitari del 118, che non hanno potuto che constatare il decesso

CronacaPrimo Piano
REDAZIONE
REDAZIONE
Foto Adn Kronos
LUCCA – Tragedia nella prima mattinata di oggi (20 febbraio) a San Michele di Moriano, dove un uomo di 50 anni è stato trovato senza vita all’interno della propria abitazione in via della Chiesa. L’allarme è scattato intorno alle 9, mettendo in moto la macchina dei soccorsi che è giunta sul posto con una rapidità estrema. Purtroppo, però, i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo.

Il sospetto che aleggia tra le mura della casa, e che ha fatto scattare immediatamente il protocollo di massima sicurezza, è quello di un’esalazione killer. L’ipotesi al vaglio degli inquirenti è che il decesso possa essere stato causato dal monossido di carbonio, il “nemico invisibile” che non lascia scampo se sprigionato da una stufa malfunzionante o da una caldaia difettosa.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, incaricati di effettuare i rilievi tecnici con le apposite strumentazioni per verificare la presenza e la concentrazione di gas negli ambienti, insieme agli agenti della polizia che hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.

La salma resta a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli accertamenti che chiariranno se si sia trattato di una tragica fatalità domestica.

