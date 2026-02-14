9.7 C
Muore intrappolato nell’auto finita fuori strada: dramma all’alba in Versilia

La vittima è un 26enne: per estrarlo dal mezzo finito in un fosso sono serviti i vigili del fuoco. In ospedale altri due giovani

REDAZIONE
REDAZIONE
Foto Adn Kronos
1 ' di lettura

VIAREGGIO – Un’altra alba di sangue sulle strade della Versilia, in un tratto di viabilità che troppo spesso si è prestato a tragedie immani. Mancavano pochi minuti alle 4,15 di questa mattina (14 febbraio) quando il silenzio di via Poggio alle Viti, a Montramito nel comune di Massarosa, è stato squarciato da uno schianto tremendo. Un’auto con a bordo tre giovanissimi è uscita di strada, finendo la sua corsa ribaltata nel fosso che costeggia la carreggiata. Per un ragazzo del 1999, appena 26 anni, non c’è stato nulla da fare: è rimasto intrappolato nell’abitacolo mentre l’acqua invadeva il veicolo, trasformandolo in una trappola mortale.

La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente con un dispiegamento massiccio di mezzi. Sul posto sono precipitate l’ambulanza infermieristica di Stiava e le ambulanze della Misericordia di Torre del Lago e di Viareggio, insieme alle pattuglie della polizia. La situazione è apparsa subito disperata per il giovane rimasto sommerso all’interno della vettura. Per estrarlo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno dovuto far intervenire il nucleo sommozzatori per liberare il corpo dalle lamiere e dall’acqua. Nonostante la rapidità dei soccorsi, il personale sanitario ha solo potuto constatare il decesso del 26enne.

A bordo dell’auto si trovavano anche un ragazzo del 2005 e una ragazza del 2001. Entrambi sono stati trasportati in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Versilia. Le loro condizioni non sarebbero gravi.

Le cause della sbandata fatale sono ora al vaglio degli inquirenti. La Polizia ha effettuato i rilievi tecnici per ricostruire la dinamica del sinistro, cercando di capire se a tradire il giovane conducente sia stato un colpo di sonno, un guasto meccanico o l’asfalto reso viscido dalla pioggia in un punto particolarmente buio della zona industriale.

© Riproduzione riservata

