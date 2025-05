Nascondeva in un casottino 24 chili di droga: in carcere

Getting your Trinity Audio player ready...

CAPANNORI – Ventiquattro chili di cocaina, destinati alle piazze di spaccio del centro Italia: sostanza stupefacente che avrebbe fruttato circa 700mila euro.

I carabinieri della compagnia di Firenze Oltrarno, con il supporto dell’arma di Lucca, hanno arrestato un giovane d’origine albanese, a conclusione di attività investigativa, in flagranza del reato di detenzione di sostanze stupefacenti, per l’ingente quantitativo di 24 chili di cocaina.

L’arrestato infatti nascondeva all’interno di un casottino situato a Capannori la droga, presumibilmente per poi rivenderla a terzi. I carabinieri sono stati insospettiti da strani spostamenti dell’autovettura in uso al ragazzo, che, dopo una serie di servizi di osservazione, hanno permesso di individuare il magazzino della droga.

Nella mattinata del 9 aprile i militari dell’Arma hanno notato l’arrivo di due borsoni pieni di cocaina, cui è seguito il loro intervento: la successiva perquisizione ha portato al sequestro di 24 chili di cocaina suddivisa in 24 panetti e 4 telefoni, nonché materiali per confezionare le dosi, come macchine per imbustare in sottovuoto e buste varie.

Il pubblico ministero ha stabilito la custodia in carcere a Lucca, per il successivo giudizio di convalida di fronte al Gip.