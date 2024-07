Orologi di lusso ancora nel mirino degli scippatori: doppio colpo a Forte dei Marmi

Getting your Trinity Audio player ready...

FORTE DEI MARMI – Non si fermano gli episodi di scippi di orologi di valore a Forte dei Marmi.

Due i colpi consumati nella nota località della costa, che hanno visto come vittime dei turisti.

Nel primo caso un turista genovese è stato scippato sul viale Morin. Nel secondo caso la vittima è una turista pugliese che era in giro in bicicletta con marito e due figli nella zona di via Achille Francesci.

La tecnica, nei due casi, sarebe stata simile. Una persona a piedi che prima ha sottratto dal polso della vittima l’orologio (curiosamente in entrambi i casi sono Patek Philippe del valore di alcune decine di migliaia di euro) per poi fuggire con un complice a bordo di un motorino.

Nel primo caso indaga la polizia, nel secondo, invece, i carabinieri.

La famiglia pugliese dopo il furto ha deciso di fare i bagagli e di cercarsi un’altra destinazione.