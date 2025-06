Storica semifinale per Errani e Paolini al Roland Garros

Getting your Trinity Audio player ready...

LUCCA – L’Italia continua a brillare al Roland Garros. La coppia azzurra composta da Sara Errani e dalla lucchese Jasmine Paolini ha conquistato con autorità un posto nelle semifinali del doppio femminile, superando con una prestazione solida e determinata la temibile coppia formata da Veronika Kudermetova e Elise Mertens, entrambe giocatrici di grande esperienza e già protagoniste nei tornei del circuito Wta.

Il successo arriva al termine di un incontro combattuto, ma in cui le italiane hanno saputo imporsi nei momenti decisivi, dimostrando grande affiatamento, lucidità tattica e una forte coesione mentale. Con questa vittoria, le due azzurre entrano tra le migliori quattro coppie del prestigioso Slam parigino, confermando un percorso esaltante e un’intesa sempre più solida.

In campo si sta rivelando vincente la combinazione tra l’esperienza e l’intelligenza tattica di Sara Errani, già finalista al Roland Garros in doppio nel 2012 e con un palmarès ricco di successi nella specialità, e la brillantezza e la freschezza atletica di Jasmine Paolini, protagonista di una stagione da incorniciare anche in singolare (sua la doppietta agli internazionali di Roma in songolare e doppio). Il loro gioco, vario, aggressivo ma equilibrato, sta mettendo in difficoltà anche le coppie più accreditate.

Ora Errani e Paolini si preparano a un’altra sfida affascinante e impegnativa: in semifinale affronteranno le giovani russe Mirra Andreeva e Diana Shnaider, coppia in grande ascesa, talentuosa e pericolosa su tutte le superfici. Un duello generazionale che si preannuncia spettacolare, con in palio l’accesso alla finale del Roland Garros, un traguardo storico e dal sapore speciale per il tennis italiano.

L’entusiasmo tra i tifosi cresce di ora in ora: l’Italia sogna, con due protagoniste che stanno regalando emozioni e orgoglio. La speranza è che questa corsa possa continuare, trascinando il tricolore fino all’ultimo atto sul rosso di Parigi.