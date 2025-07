Rombano i motori per il rally Coppa Città di Lucca: domani l’apertura delle iscrizioni

Getting your Trinity Audio player ready...

LUCCA – L’Automobile Club Lucca ha svelato le linee della 60esima Coppa Città di Lucca, appuntamento in programma sabato 2 e domenica 3 agosto e valido per la Coppa Rally di Zona 7. L’ente automobilistico provinciale – organizzatore dell’evento con il supporto operativo di New Lucca Corse – ha ufficializzato i contenuti di un format accattivante, abbinando ad un percorso di elevata caratura tecnica la bellezza della città, con le Mura cittadine a fare da cornice ed il coinvolgimento del territorio attraverso eventi collaterali.

Una cornice d’effetto, una prova spettacolo appositamente proposta per coinvolgere in totale sicurezza il maggior numero possibile di appassionati ed uno sguardo a trecentosessanta gradi verso il motorsport: elementi che stanno garantendo all’evento grande fermento ed appeal, con gli interpreti del panorama storico coinvolti nell’agonismo del primo Rally dello Zoccolo, confronto che troverà espressione “in coda” a quello moderno ma che – grazie ad una specifica programmazione – garantirà ai suoi protagonisti l’arrivo sulle Mura ben prima delle vetture moderne, garantendo la massima visibilità ed una adeguata cornice di pubblico.

Il programma

Domani (3 luglio) l’apertura delle iscrizioni: la sessantesima edizione della Coppa Città di Lucca entra così nel vivo, con la fase di adesione che permetterà ai conduttori di poter partecipare all’evento formulando la richiesta fino al termine utile di venerdì 25 luglio.

La giornata di venerdì 1 agosto sarà dedicata alle ricognizioni del percorso con vetture di serie ed all’ingresso dei mezzi all’interno del parco assistenza, allestito all’interno del parcheggio Palatucci, a Lucca, in via delle Tagliate di Sant’Anna.

Sabato 2 agosto, le ore che precederanno la partenza vedranno i partecipanti coinvolti dalle sessioni di verifica e dallo shakedown, in programma dalle 11 alle 15 a Mutigliano. Alle 19,01, la prima vettura calcherà la pedana di partenza, con Bastione San Pietro ad ambientare la cerimonia di apertura, alla quale farà seguito la disputa della prima prova speciale, l’attesissima Pizzorne (11,52 km) in programma alle 19,37. Dall’altopiano, dopo aver sostato per un controllo a timbro a Montecarlo, i concorrenti si dirigeranno verso il primo riordino della gara, quello in programma ad Altopascio dalle 20,32, dove – grazie alla collaborazione con il Comune – avranno modo di godere delle eccellenze culinarie del territorio. Da lì le vetture si avvieranno verso un altro controllo a timbro, a Porcari ed il ritorno a Lucca, per affrontare la prova spettacolo Città di Lucca, in programma alle 21,50 su un tracciato che si svilupperà sull’asfalto di Piazzale Don Baroni, location che permetterà agli appassionati di godere del confronto in assoluta sicurezza. Un’iniziativa voluta fortemente da Automobile Club Lucca, con lo scopo di avvicinare ulteriormente la disciplina al pubblico, facendo leva sulla spettacolarità e resa possibile anche grazie alla grande disponibilità del Comune di Lucca. Dalle 22, i team avranno 30 minuti a disposizione per ottimizzare prestazioni ed affidabilità delle vetture, con la prima fase di parco assistenza. Alle 22,40, prevista l’entrata della prima vettura all’interno del parcheggio Tagliate, sede di riordinamento notturno.

Domenica 3 agosto, motori accesi dalle 9,45 con l’uscita delle vetture dal riordinamento del parcheggio Tagliate ed una nuova entrata in parco assistenza, per quindici minuti di service in vista della disputa delle prove speciali San Rocco (di 11,35 chilometri, alle 10,54) e Monti di Villa (di 8,85 chilometri, alle 11,53). Dopo la quarta prova speciale, i conduttori saranno interessati da una fase di riordino, a Bagni di Lucca, della durata di mezz’ora ed a partire dalle 12,17, fase che precederà un’altra occasione per esprimere le strategie di gara, con il parco assistenza che vedrà la prima vettura accedervi dalle 13,27. Esauriti i trenta minuti di assistenza, gli equipaggi affronteranno un nuovo passaggio su San Rocco, alle 14,46 e su Monti di Villa alle 15,45, ai quali farà seguito una fase di riordinamento a Bagni di Lucca, della durata di quaranta minuti (a partire dalle 16,09). L’ultimo atto vedrà i protagonisti del confronto affrontare ancora gli undici chilometri della San Rocco, prova speciale che – alle 17,25 – deciderà la gara. L’arrivo, sulle Mura cittadine, al Bastione San Pietro, è in programma alle 18,40.