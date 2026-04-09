Trasferta in Lucchesia per rubare in discoteca: bloccata e denunciata una gang in arrivo dalla Liguria

COREGLIA – Una serata di svago si è trasformata in un brutto episodio per alcuni ragazzi lucchesi, finiti nel mirino di un gruppo di giovani in trasferta. I militari dell’Arma di Castelnuovo di Garfagnana hanno fatto luce su una serie di scippi avvenuti durante la nottata dello scorso 6 aprile all’interno di un locale notturno situato a Piano di Coreglia, nel territorio comunale di Coreglia Antelminelli.

Al termine dei primi accertamenti, le forze dell’ordine hanno denunciato a piede libero cinque ragazzi, tutti provenienti dalla provincia di Genova. Secondo quanto emerso, il gruppo ligure avrebbe agito in modo coordinato, mettendo a segno diversi furti con strappo ai danni di altri avventori della discoteca. A farne le spese sono stati tre giovani clienti, residenti rispettivamente nei comuni di Lucca, Capannori e Gallicano. L’intervento tempestivo dei Carabinieri ha permesso di rintracciare una porzione del bottino sottratto, che è già stata riconsegnata a una delle tre vittime.

I controlli approfonditi sui cinque presunti responsabili hanno portato alla luce anche altre irregolarità, aggravando la posizione di alcuni di loro. Uno dei membri del gruppo dovrà infatti rispondere dell’accusa di falsità materiale: durante le perquisizioni è stato trovato in possesso di una carta d’identità elettronica palesemente manomessa, che è stata immediatamente posta sotto sequestro.

Per un altro dei ragazzi giunti dalla Liguria è scattata invece la segnalazione formale agli uffici della Prefettura competente, poiché è stato sorpreso con addosso delle sostanze stupefacenti destinate all’uso personale, anch’esse requisite dai militari.

Il lavoro degli inquirenti non si considera ancora concluso. I Carabinieri stanno portando avanti ulteriori verifiche per delineare con esattezza l’intera dinamica della nottata e chiudere definitivamente il cerchio sui fatti accaduti all’interno della discoteca.