Scivola in un dirupo e muore sulla Pania a 59 anni

I tecnici del Sast, insieme a un medico, hanno raggiunto l'uomo dopo una faticosa ascesa, ma hanno potuto solo constatare il decesso

CronacaPrimo Piano
REDAZIONE
REDAZIONE
Scivola in un dirupo e muore sulla Pania a 59 anni (foto Sast)
1 ' di lettura

STAZZEMA – Tragico incidente questa mattina (6 gennaio) sulle Alpi Apuane, dove un escursionista di 59 anni ha perso la vita precipitando lungo i pendii della Pania della Croce. Il dramma si è consumato sul versante che sovrasta il rifugio Del Freo, nel territorio comunale di Stazzema, in un tratto di sentiero reso particolarmente insidioso dalle rigide condizioni meteorologiche di queste ore.

L’allarme è scattato immediatamente, ma la macchina dei soccorsi ha dovuto scontrarsi con le oggettive difficoltà ambientali. L’elicottero Pegaso, decollato per raggiungere rapidamente la zona impervia, è stato costretto a desistere e a rientrare a causa della scarsa visibilità e delle forti correnti d’aria che interessavano la vetta. A quel punto, il Comitato regionale del Soccorso Alpino e Speleologico Toscano (Sast) ha attivato le squadre di terra della stazione di Querceta.

I tecnici del Sast, insieme a un medico, hanno raggiunto l’uomo dopo una faticosa ascesa, ma purtroppo non è rimasto altro da fare che constatare il decesso: i traumi riportati nella caduta, avvenuta per diverse decine di metri tra rocce e ghiaccio, sono risultati fatali. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco con un elicottero Drago fatto decollare da Genova, dotato di verricello per il recupero della salma, operazione resa complessa dal terreno scosceso.

Dell’accaduto sono stati informati i carabinieri della compagnia locale per gli accertamenti di rito e per stabilire l’esatta dinamica della caduta, se dovuta a un malore, a una scivolata sul ghiaccio o a un errore di valutazione del percorso.

La Pania della Croce, nota come la Regina delle Apuane, in questo periodo dell’anno richiede attrezzatura tecnica specifica (come ramponi e piccozza) e massima esperienza a causa della formazione di ghiaccio vivo sui sentieri più esposti.

© Riproduzione riservata

