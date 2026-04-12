Scontro auto-moto in Garfagnana: muore un uomo di 47 anni in sella alle due ruote

GALLICANO – Tragedia nel pomeriggio lungo la strada Fondovalle, nel cuore della Garfagnana, dove un motociclista di 47 anni ha perso la vita in un violentissimo scontro con un’autovettura. L’incidente si è verificato intorno alle 15,30 di oggi (12 aprile) nel territorio comunale di Gallicano, precisamente all’altezza del bivio che conduce alla località La Barca, un tratto già noto per la sua pericolosità.

Secondo quanto ricostruito dai primi rilievi, entrambi i veicoli procedevano nella medesima direzione, verso l’alta Garfagnana, quando si sono scontrati fatalmente all’altezza del bivio per la località La Barca.

L’urto ha sbalzato il centauro dalla sella, proiettandolo sull’asfalto a diversi metri di distanza: una caduta rovinosa che non gli ha lasciato alcuna via di scampo. Quando i soccorritori del 118 sono giunti sul posto, il cuore dell’uomo aveva già cessato di battere e il personale sanitario ha potuto soltanto constatarne il decesso.

Illeso ma profondamente scosso il conducente della vettura, assistito dai medici per il forte stato di choc subito. Sul luogo del sinistro sono intervenuti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell’area, mentre i carabinieri della stazione locale e del radiomobile hanno effettuato i rilievi tecnici necessari a chiarire l’esatta dinamica della carambola, gestendo al contempo il traffico rimasto a lungo paralizzato.

Per permettere le operazioni di soccorso e i successivi rilievi di legge, la Fondovalle è rimasta temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni, causando pesanti rallentamenti alla circolazione locale. Solo dopo il nulla osta del magistrato di turno e la rimozione della salma, la viabilità è tornata lentamente alla normalità, lasciando l’ennesima scia di dolore sulle strade della provincia.