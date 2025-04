Serie C, ecco i verdetti: tre toscane ai playoff, Lucchese ai playout

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Serie C, toscane tutte ai playoff e una ai playout.

Non è ancora finita la stagione per le formazioni regionali nella categoria. L’ultima giornata di regular season ha regalato i relativi verdetti.

Tutte gare scoppiettanti quelle dell’ultima giornata. Il derby fra Pianese e Arezzo ha visto prevalere gli ospiti per 3-2 in un match altalenante: Arezzo avanti di due reti nella prima mezz’ora con Chierico e Coccia, prima della fine del tempo gli amiatini pareggiano con doppio Mignani (uno su rigore). Nel recupero la rete da tre punti degli amaranto con Pattarello.

Cade nettamente a Perugia per 3-0 il Pontedera, ma è un ko indolore vista la qualificazione già matematica per i playoff.

Chi dovrà ancora soffrire, oltre che a livello societario, è la Lucchese. Non basta il 3-2 alla Torres terza della classe, confezionato dalle reti di Selvini e Saporiti (doppietta), dopo che i sardi avevano ribaltato il primo svantaggio con doppio Fischnaller. A costringere agli spareggi i rossoneri è la vittoria del Sestri Levante a Carpi che non permette di far scattare la ‘forbice’ che avrebbe evitato i playout.

Subito il 4 maggio le prime gare dei playoff che si giocano in turno unico nella gara della migliore classificata, che beneficerà del passaggio del turno anche con un pari al 120’: si giocano Arezzo – Gubbio, Vis Pesaro – Pontedera e Pineto – Pianese.

Per la doppia sfida salvezza si dovrà attendere il 10 e 18 maggio: prima gara in terre ligure per la Lucchese, senza tifosi al seguito, ritorno al Porta Elisa, con il vantaggio di due risultati su tre a disposizione. Nel mezzo l’udienza prefallimentare della società.