Sicurezza sul lavoro, mattinata da dimenticare in provincia di Lucca: 4 feriti

LUCCA – Una mattinata da dimenticare sul fronte della sicurezza sul lavoro in provincia di Lucca, con due incidenti gravi fra Capannori e Forte dei Marmi.

Un episodio si è verificato in via Tazio Nuvolari a Carraia alle Cartiere Carrara. Un giovane di 26 anni è caduto dall’alto, da circa 5 metri, ed è stato portato in codice rosso per dinamica al pronto soccorso dell’ospedale di Lucca.

Per l’intervento e le indagini sulla dinamica dell’infortunio sono accorsi l’ambulanza della Croce Verde di Porcari, operatori della Prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e carabinieri.

Circa un’ora prima un altro intervento per il crollo di un solaio in via Sant’Ermete a Forte dei Marmi. Tre uomini sono rimasti feriti: due (un uomo di 49 e uno di 55 anni di origine abanese) sono stati portati in codice giallo all’ospedale Versilia; uno di 50 anni in codice rosso ma per dinamica è stato portato all’ospedale Cisanello di Pisa.

Sono intervenuti auto medica nord, ambulanza della Misericordia di Forte dei Marmi, Pubblica Assistenza e Croce Verde di Viareggio, operatori della Prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, polizia e vigili del fuoco.