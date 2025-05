Strage di Viareggio, appello ter conferma tutte le condanne

Getting your Trinity Audio player ready...

FIRENZE – Condanne confermate per la strage di Viareggio, 32 morti nella notte del 29 giugno del 2009.

Si trattava del processo di appello ter per la rideterminazione delle pene come richiesto dall’ultima sentenza della Corte di Cassazione. Confermata la condanna a 5 anni per l’ex ad di Fs e Rfi Mauro Moretti, tra i 12 imputati per i quali i giudici di secondo grado di Firenze, dopo il rinvio della Cassazione, erano chiamati a quantificare le condanne limitatamente all’entità della riduzione di pena inflitta per le circostanze attenuanti generiche.

Moretti era presente in aula e ha poi lasciato in silenzio il palazzo di giustizia. “Siamo delusi e ricorreremo in Cassazione”, ha invece il legale del manager, Ambra Iovine.

Confermate anche agli altri 11 imputati le pene inflitte nel precedente processo d’appello dopo una camera di consiglio a Firenze che è durata poco più di due ore.