Tartaruga protetta impigliata in una rete liberata dalla Guardia Costiera

VIAREGGIO – Liberato nel mare davanti a Torre del Lago un esemplare di tartaruga Caretta Caretta, specie protetta, rimasta impigliata in una rete.

A seguito di segnalazione da parte di un diportista in navigazione a largo del litorale di Torre del Lago, nel comune di Viareggio, in provincia di Lucca, una motovedetta della Guardia Costiera di Viareggio è intervenuta per la liberazioe.

L’intervento dell’unità della Guardia Costiera, effettuato a circa 1 miglio nautico dalla costa, è stato risolutivo, portando in breve tempo alla liberazione dell’animale che, non avendo alcun tipo di ferita, ha potuto riprendere il mare aperto.

Come sempre avviene in questi casi, la Sala operativa della Capitaneria di Porto di Viareggio ha coordinato l’intervento in stretta collaborazione con Arpa Toscana per definire correttamente le migliori procedure da attuare per il benessere dell’animale e per l’acquisizione di tutti gli importantissimi dati scientifici di interesse dell’Agenzia, utili per il monitoraggio di questa specie.

Come ha dimostrato questo caso, di fondamentale importanza sono tutte le segnalazioni che possono pervenire dai diportisti tramite i consueti canali di comunicazione con la Guardia Costiera (Numero Unico di Emergenza 112 – Sala operativa Guardia Costiera Viareggio 0584.4393201 – Vhf ch 16).