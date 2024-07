Tragico schianto fra due moto e un’auto: muore un uomo, gravissima una giovane

Getting your Trinity Audio player ready...

PIAZZA AL SERCHIO – Un’altra vittima della strada in Toscana.

È successo nel pomeriggio di oggi, 28 luglio, sulla regionale 445 in località San Donnino a Piazza al Serchio in Garfagnana, provincia di Lucca.

A scontrarsi, secondo le ricostruzioni dei carabinieri, un’auto e due moto. La vittima un 58enne di Pontedera, era alla guida di una delle due moto. Grave una giovane donna, che per le ferrite è stata trasferita in codice rosso dall’elisoccorso proveniente da Pavullo, in Emilia Romagna, all’ospedale pisano di Cisanello. Oltre all’elicottero sono intercenute l’ambulanza infermieristica della Misericordia di Piazza al Serchio, quella medicalizzata della Misericordia di Castelnuovo e un’ambulanza della Misericordia di Capannori.

Sotto choc ma con ferite lievi una donna di 66 anni, alla guida dell’auto, condotta all’ospedale di Castelnuovo Garfagnana.