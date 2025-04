Travolto da una lastra di vetro muore a Lido di Camaiore ingegnere di 56 anni

Getting your Trinity Audio player ready...

CAMAIORE – Tragico incidente sul lavoro sul viale Pistelli a Lido di Camaiore.

È accaduto in un cantiere di ristrutturazione di un albergo, nella zona della Sala Bingo. Una vetrata che era movimentata durante i lavori è crollata travolgendo un operaio di 56 anni, che è morto sul colpo.

Inutili i soccorsi giunti sul posto dopo la chiamata alla centrale unica del 118. Ai sanitari non è restato altro che constatare il decesso.

Sul posto gli agenti della polizia municipale di Camaiore, i vigili del fuoco e i tecnici della prevenzione, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, che hanno il compito di stabilire la dinamica dell’incidente.

“Un’altra tragedia sul lavoro colpisce la nostra regione, stavolta a Lido di Camaiore. A nome mio personale e dell’intera assemblea legislativa della Toscana voglio esprimere il più profondo cordoglio e la vicinanza alla famiglia del lavoratore che oggi ha perso la vita, secondo le prime ricostruzioni, colpito da una lastra di vetro mentre stava lavorando in un albergo”. Lo dichiara il presidente del consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, dopo aver appreso dell’infortunio mortale avvenuto oggi in provincia di Lucca.

“Un’altra vita spezzata mentre si stava svolgendo il proprio lavoro – prosegue Mazzeo –. Non possiamo e non dobbiamo abituarci a queste notizie. È nostro dovere continuare a impegnarci, con determinazione e costanza, per far crescere in ogni contesto lavorativo una vera cultura della sicurezza. Serve più formazione, più controlli, più responsabilità. Il lavoro deve essere sempre sinonimo di dignità e mai, mai di morte. Alle istituzioni il compito di fare ogni sforzo possibile affinché tragedie come questa non si ripetano. Non dobbiamo abbassare la guardia e si deve continuare a vigilare sui temi della sicurezza sul lavoro, perché il lavoro non può essere luogo o strumento di morte”.