Tre colpi nella notte contro i bancomat fra la Versilia e la Valdinievole

Getting your Trinity Audio player ready...

VIAREGGIO – Una notte di esplosioni e sirene ha scosso il confine tra la costa e l’entroterra toscano, dove una banda di specialisti dei bancomat ha messo a segno una serie di assalti coordinati tra la Versilia e la Valdinievole.

Il commando, entrato in azione tra le 2,30 e le 3,30 del mattino, ha utilizzato la tecnica della “marmotta” — l’inserimento di un congegno esplosivo nella fessura dello sportello — colpendo tre diversi istituti di credito in una manciata di chilometri. Il primo boato è stato avvertito a Bozzano, nel comune di Massarosa, dove i malviventi hanno sventrato lo sportello della filiale della Cassa di Risparmio di Lucca–Banco Bpm situata lungo la via Sarzanese. Qui i ladri sono riusciti a fuggire con una parte del denaro, dileguandosi pochi istanti prima dell’arrivo delle pattuglie dei crabinieri che ora stanno analizzando i filmati della videosorveglianza per individuare il modello dell’auto utilizzata per la fuga.

Quasi contemporaneamente, la banda ha tentato un colpo simile a Viareggio, prendendo di mira il bancomat della Cassa di Risparmio di Volterra. In questo caso, però, il tentativo è fallito: per ragioni ancora al vaglio degli inquirenti, il meccanismo esplosivo non ha sortito l’effetto sperato o i ladri sono stati messi in fuga dall’allarme, costringendoli a ripiegare rapidamente verso est.

Un altro episodio si è verificato in Valdinievole, dove intorno alle 3,30 è stato colpito lo sportello della Banca di Pescia e Cascina nella frazione di Santa Lucia, a Uzzano. L’esplosione, udita a grande distanza dai residenti, è stata violentissima e ha permesso ai rapinatori di impossessarsi di un bottino stimato intorno ai 20mila euro. Fortunatamente, nonostante la potenza dell’innesco, l’edificio che ospita la banca non ha riportato danni strutturali, limitando le conseguenze alla distruzione dell’area self-service.

I carabinieri dei comandi provinciali di Lucca e Pistoia stanno lavorando in queste ore in stretta sinergia per ricostruire la dinamica degli eventi. Il brevissimo arco temporale e la somiglianza delle modalità operative lasciano ipotizzare che si tratti della stessa banda di professionisti, probabilmente dotati di auto di grossa cilindrata rubate e pronti a muoversi con rapidità lungo le principali arterie stradali della zona.

Le indagini si concentrano ora sull’incrocio delle immagini delle telecamere dei varchi stradali e dei caselli autostradali, alla ricerca di elementi utili a identificare i componenti del gruppo criminale che ha seminato il panico nella notte toscana.