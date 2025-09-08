15.7 C
Firenze
lunedì 8 Settembre 2025
Trofeo Lovari, spettacolo a Lucca: alla fine trionfa il Partizan Belgrado

Finalissima dal sapore di Eurolega contro la Virtus Bologna. Due ko per la Libertas Livorno che si difende bene contro due corazzate di A1

Trofeo Lovari, spettacolo a Lucca: alla fine trionfa il Partizan Belgrado (foto ufficio stampa)
LUCCA – Trofeo Lovari 2025 si tinge di tinte internazionali e parla serbo. A Lucca, infatti, il Partizan Belgrado ha trionfato nella finalissima superando nettamente la Virtus Bologna con il punteggio di 99-67 (22-22, 48-41, 74-53), iscrivendo per la prima volta il proprio nome nell’albo d’oro della manifestazione.

La sfida, che ha messo di fronte due club di Eurolega, ha regalato sin dalle prime battute un livello altissimo, con attacchi rapidi e spettacolari. La Virtus è partita forte con Smailagic e Alston precisi dall’arco (8-4), ma il Partizan ha subito risposto con Washington e Bosnjakovic. Dopo un primo quarto in equilibrio (20-20), la squadra di Obradovic ha alzato i giri in difesa e iniziato a prendere il largo: Washington Jr ha firmato canestri pesanti, Jones ha messo il sigillo del sorpasso e Brown ha consolidato l’allungo. All’intervallo i serbi conducevano già 48-41.

Nel terzo periodo il Partizan ha dilagato, imponendo un ritmo insostenibile per la Virtus. Washington, Parker, Brown e Jones hanno costruito un margine che ha sfiorato i 30 punti, trasformando il finale in una passerella. Washington Jr è stato il grande protagonista, premiato come miglior realizzatore e Mvp del torneo, mentre il riconoscimento di miglior allenatore è andato a Željko Obradović.

La finalina

Nella finale per il terzo posto, il Napoli Basket ha superato la Libertas Livorno per 91-76 (21-12, 52-36, 72-58). Decisiva la maggiore fisicità della formazione di coach Magro, che ha preso subito in mano la gara trascinata da Flagg (20 punti) e Croswell (17).

La Libertas, priva di Tiby tenuto precauzionalmente a riposo, ha faticato a reggere l’impatto nei primi due quarti, pagando percentuali al tiro basse. I tentativi di rientro affidati a Tozzi (14 punti) e Filloy (12) non sono bastati a cambiare l’inerzia del match. Napoli ha gestito senza affanni fino alla sirena, conquistando il terzo gradino del podio.

