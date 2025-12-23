Trovato morto sul monte Corchia un uomo disperso da 10 giorni a Pisa

Getting your Trinity Audio player ready...

STAZZEMA — Si sono concluse nel modo più tragico le ricerche dell’uomo disperso nel massiccio del Monte Corchia. Il corpo esanime è stato individuato nel pomeriggio di oggi (23 dicembre) sulla parete impervia che sovrasta l’Antro del Corchia, un’area caratterizzata da pendenze scoscese e canali rocciosi particolarmente insidiosi.

La drammatica scoperta è avvenuta grazie all’impiego della tecnologia: sono stati infatti i droni del Soccorso Alpino e Speleologico della Toscana (Sast) a localizzare la sagoma dell’uomo in un punto della parete non visibile dai sentieri principali, coordinando le operazioni dei tecnici che da ore stavano battendo la zona palmo a palmo.

L’operazione ha visto in campo una macchina dei soccorsi imponente e multidisciplinare. I vigili del fuoco hanno operato con squadre di terra, unità cinofile e l’elicottero Drago, il cui supporto è risultato indispensabile per le complesse manovre di recupero della salma in un ambiente così verticale. Sul posto, per seguire le operazioni e fornire supporto logistico, erano presenti anche i carabinieri, numerose squadre di volontari del territorio e il sindaco di Stazzema, che ha seguito con apprensione ogni fase del ritrovamento fino alla conferma del decesso.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio delle autorità, la vittima potrebbe essere scivolata in un tratto particolarmente esposto, precipitando per diversi metri. La zona sopra l’Antro, pur essendo una meta iconica delle Alpi Apuane, presenta difficoltà tecniche che non lasciano scampo in caso di errore o malore.

Una volta terminate le procedure di rito e ottenuta l’autorizzazione del magistrato di turno, la salma è stata recuperata e trasferita a valle, mettendo fine a ore di attesa e speranza che hanno tenuto col fiato sospeso l’intera comunità di Stazzema e i soccorritori impegnati tra le vette.