Donna dà in escandescenze ed aggredisce una Oss: arrestata

MASSA – Prende a schiaffi un’operatrice socio sanitaria all’ospedale di Massa: arrestata. Ora, in attesa di giudizio, non potrà dimorare in provincia di Massa Carrara.

I carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Massa hanno arrestato una 40enne italiana per lesioni personali in danno di personale esercente una professione sanitaria.

La donna, domiciliata a Montecatini, già nel primo pomeriggio aveva dato in escandescenza nel pronto soccorso dell’ospedale apuano, ma nella serata, verosimilmente in preda ai fumi dell’alcool, ha aggredito un‘operatrice socio sanitaria, strattonandola e sferrandole uno schiaffo. I Carabinieri prontamente intervenuti sono riusciti a calmare la donna per poi arrestarla e condurla in una camera di sicurezza della compagnia di Carrara in attesa della direttissima.

Al termine dell’udienza al tribunale di Massa, nel corso della quale l’indagata ha potuto fornire le proprie giustificazioni a discolpa, è stato convalidato l’arresto della donna nei cui confronti è stata disposta la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Massa Carrara.