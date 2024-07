Convitto dell’alberghiero Minuto a Marina di Massa, manifestazione di interesse per la nuova sede

Getting your Trinity Audio player ready...

MASSA CARRARA – Il pensionato dell’istituto alberghiero Minuto di Marina di Massa rischia di rimanere senza sede il prossimo anno scolastico. L’attuale contratto di locazione è infatti scaduto il 18 maggio.

Proprio per questo, è stata aperta la nuova manifestazione di interesse da parte della Provincia: l’obiettivo è individuare una sede temporanea, in attesa che sia pronto il nuovo edificio che sarà realizzato nell’ex colonia Ugo Pisa. Il progetto del Comune di Massa è finanziato con risorse Pinqua-Pnrr, che dovrebbero essere utilizzabili nel 2026. La manifestazione di interesse scade il 9 agosto.

La scuola, infatti, non può utilizzare gli spazi di proprietà nell’ex colonia marina dal 2013 a causa delle problematiche edilizie dell’edificio che ospita l’istituto Minuto, in via Casone a Mare e attualmente in fase di ristrutturazione. Problematica cui si aggiunge inoltre quella dell’aumento degli alunni iscritti.

La manifestazione d’interesse della Provincia ha l’iniziale scopo di individuare le strutture interessate a partecipare alla gara, con disponibilità dalla metà di settembre fino al 10 giugno del 2025. Prevista la una possibilità di rinnovo anche per i successivi anni scolastici, ai medesimi prezzi, patti e condizioni.

Le caratteristiche della struttura. Si cerca un edificio capace di accogliere fino a un’ottantina di studenti, a una distanza massima di 10 chilometri dalle sedi dell’istituto, con 80 posti letto in camere doppie o triple dotate di bagno, 2 posti letto per educatori in camere singole dotate di bagno, un locale spogliatoio per il personale Ata, un locale infermeria e un locale lavanderia; una sala per colazione, pranzo e cena, e di una cucina attrezzata per la preparazione dei pasti. Elementi preferenziali, spazi dedicati al parcheggio per i dipendenti.

L’importo massimo previsto per l’affitto sarà di 80mila euro, con offerte solo a ribasso. Previsto invece il rimborso spese per luce, gas, acqua e telefono.