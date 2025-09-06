17.3 C
Firenze
sabato 6 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Aggressione ai sanitari al Noa di Massa, rafforzati i protocolli

I recenti casi sono stati al centro del comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza convocato dal prefetto Guido Aprea

CronacaPrimo Piano
REDAZIONE
REDAZIONE
Doppia donazione a Massa: trapianto salva la vita a due persone
(Foto Usl Toscana Nord Ovest)
1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

MASSA – Le aggressioni ai sanitari all’ospedale Noa di Massa sono stati al centro del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica di Massa Carrara.

Il prefetto Guido Aprea ha presieduto la riunione estesa, per l’occasione, alla partecipazione dei rappresentanti dell’azienda Usl Toscana Nord Ovest e ai presidenti degli ordini professionali di categoria.

Il prefetto ha ricordato l’attività svolta, evidenziando che l’incontro non costituisce l’anno zero, ponendosi in continuità con quanto già fatto negli anni precedenti e, in particolare, con l’apertura del posto fisso di polizia all’interno dello Nuovo ospedale apuano di Massa, nonché, da ultimo, con la stipula, lo scorso 19 maggio, di un dedicato protocollo con la citata azienda sanitaria.

Nel corso della riunione, convocata per fare un punto sulla situazione provinciale, anche in considerazione dei recenti episodi di aggressione avvenuti all’ospedale Noa di Massa, sono state analizzate congiuntamente le principali tematiche connesse al tema in questione e sono state individuate alcune linee programmatiche da sviluppare per il futuro.

In particolare, l’Azienda Usl Toscana Nord Ovest ha confermato la volontà di potenziare gli strumenti di difesa passiva nelle strutture territoriali, ed è stata fatta maggiore chiarezza sulle procedure operative già in atto, per garantire un’attività più mirata ed una conseguente razionalizzazione degli interventi delle forze dell’ordine.

Infine, è stato stabilito che, in conformità con il richiamato rotocollo, nel corso di una prossima riunione coordinata dalla Ppefettura verrà elaborato un dedicato programma di eventi formativi, alla presenza dei rappresentanti dell’azienda sanitaria, delle forze di polizia e con il coinvolgimento dei rappresentanti degli ordini professionali.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
17.3 ° C
18.6 °
16.3 °
88 %
1.5kmh
0 %
Sab
29 °
Dom
31 °
Lun
30 °
Mar
29 °
Mer
23 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

carabinieri (17)Pisa Sporting Club (13)Serie A (13)Gaza (12)Eugenio Giani (10)Serie C (9)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati