Alpinisti restano bloccati in parete: salvati dopo una notte all’addiaccio

FIVIZZANO – Si è conclusa con il salvataggio di tutti i protagonisti la drammatica odissea notturna che ha visto coinvolti tre alpinisti di nazionalità inglese sulle Torri di Monzone, nel massiccio delle Alpi Apuane. I tre, svedesi di Stoccolma, erano rimasti bloccati in parete durante la fase di discesa in corda doppia lungo la via alpinistica Casa Vianello, impossibilitati a proseguire o a tornare indietro.

L’allarme è scattato intorno alla mezzanotte di ieri, attivando una complessa macchina dei soccorsi coordinata dai vigili del fuoco e dal Soccorso alpino e speleologico toscano (Sast). Un ruolo cruciale nelle prime ore di buio è stato svolto dall’elicottero AV 139 della Guardia Costiera di Sarzana: allertato dalla prefettura, il velivolo ha sorvolato la zona in notturna riuscendo a individuare i malcapitati e illuminando l’area con i fari di ricerca, fornendo un supporto fondamentale per orientare le squadre di terra nelle fasi più critiche.

Con le prime luci dell’alba, le operazioni sono entrate nella fase decisiva. I tecnici del Soccorso Alpino della stazione Carrara e Lunigiana, supportati dai colleghi di Massa e Querceta, sono risaliti dal basso raggiungendo il primo componente della cordata, che si trovava in una posizione particolarmente precaria su una cengia rocciosa. Contemporaneamente, l’elicottero Drago dei vigili del fuoco ha calato in cresta un aerosoccorritore che ha raggiunto gli altri due alpinisti rimasti bloccati nella parte alta della parete.

Questi ultimi sono stati recuperati con la tecnica della corda doppia sotto la supervisione dei pompieri, mentre l’intera cordata è stata infine prelevata dall’elicottero e trasportata a Gragnola.

Nonostante la notte trascorsa al freddo in parete, i tre alpinisti sono stati dichiarati in buone condizioni di salute e affidati per i controlli di rito al personale sanitario presente al punto di raccolta.

Alle operazioni hanno partecipato attivamente diverse squadre logistiche dei vigili del fuoco, garantendo il supporto necessario per tutta la durata dell’intervento.