Attesa per lo sbarco a Marina di Carrara della nave di Open Arms: 58 i migranti a bordo

CARRARA – Nuovo sbarco di migranti in arrivo sulla costa apuana. Nella serata di oggi (6 giugno) intorno alle 21 la nave della Ong Open Arms attraccherà alla banchina Buscaiol del porto di Marina di Carrara. A bordo dell’imbarcazione si trovano 58 migranti, tratti in salvo nei giorni scorsi durante diverse operazioni di salvataggio effettuate nelle acque del Mediterraneo Meridionale.

Quello di domani, come specificato in una nota ufficiale, rappresenta il secondo sbarco dall’inizio del 2026 nello scalo marittimo di Marina di Carrara. Con questo nuovo arrivo, il conteggio complessivo degli approdi di navi umanitarie nel porto apuano sale a quota 22 a partire dal 30 gennaio 2023, data in cui si registrò il primo storico attracco. In poco più di tre anni, il flusso umanitario ha portato sul territorio un totale di 2.443 migranti. Analizzando i dati storici, il picco massimo di arrivi si è registrato nel corso del 2023, anno in cui si contarono ben nove attracchi per un totale di 1101 persone sbarcate. Nel 2024 gli approdi sono scesi a cinque, a fronte però di 708 migranti accolti. Nel 2025, invece, si è assistito a una controtendenza: a fronte di un aumento del numero delle navi giunte in porto, salite a sei, si è registrato un calo sensibile delle persone sbarcate, fermatesi a 460. Per quanto riguarda specificamente la Open Arms, quella di stasera sarà la terza missione che si conclude nello scalo della provincia di Massa-Carrara. I due precedenti attracchi della nave della Ong spagnola risalgono entrambi al 2023: il primo il 22 agosto con 196 persone a bordo e il secondo il 4 ottobre con 176 profughi.

La macchina organizzativa per l’accoglienza si è già messa in moto per seguire una routine e un protocollo ormai ampiamente collaudati sul campo. Tutte le delicate operazioni di sbarco e assistenza saranno interamente coordinate, come di consueto, dalla Prefettura di Massa-Carrara. Una volta scesi sulla banchina Buscaiol, i 58 migranti saranno immediatamente trasferiti a bordo di appositi bus navetta al padiglione C del complesso fieristico Imm-CarraraFiere. All’interno della struttura verranno prestate le prime cure mediche, saranno distribuiti i pasti caldi e si procederà alle prime operazioni di fotosegnalamento e riconoscimento da parte del personale della questura, prima del successivo trasferimento dei profughi verso i vari centri di accoglienza e le strutture di destinazione.