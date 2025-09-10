20.6 C
Cade mentre cerca funghi in Lunigiana, 33enne si frattura il femore

Intervento di soccorso in notturna che ha richiesto anche l'intervento dell'elicottero della Marina Militare. Il ferito condotto all'ospedale Apuane

Soccorso Alpino toscano
(Foto archivio Fb Soccorso Alpino Speleologico Toscano)
Meno di 1 ' di lettura
PONTREMOLI – Cade mentre cerca funghi in Lunigiana, ferito 33enne della Lombardia. 

Lungo intervento di recupero nella notte di un uomo di Cernusco sul Naviglio, andato a cercare funghi a Codola di Sotto, una località impervia del comune di Pontremoli.

L’uomo è caduto su un sentiero e ha riportato la frattura di femore.

La chiamata dei soccorsi è arrivata intorno alle 19,30, il recupero è stato ultimato circa alle 2 di notte. Per recuperare il ferito sono intervenuti Soccorso Alpino, automedica, ambulanza, elicottero della Marina che ha verricellato ferito e soccorritori, li ha portati fino a Luni e di lì poi il trasporto su gomma all’ospedale Apuane.

Il giovane è stato ricoverato in codice rosso a causa della grave frattura patita.

