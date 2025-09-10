20.6 C
Firenze
mercoledì 10 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Carrara fa il bilancio del maltempo: allagati scantinati e piani terra, piccole frane e smottamenti sul territorio

Nella frazione di Miseglia a cedere è stata una porzione del muro della ex scuola elementare. La sindaca Arrighi: "Vicini a chi ha subito danni"

CronacaPrimo Piano
REDAZIONE
REDAZIONE
Carrara fa il bilancio del maltempo: allagati scantinati e piani terra, piccole frane e smottamenti sul territorio
Carrara fa il bilancio del maltempo: allagati scantinati e piani terra, piccole frane e smottamenti sul territorio (foto FB Massimiliano Manuel)
1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

CARRARA – Bilancio abbastanza pesante quello del comune di Carrara per l’ondata di pioggia di ieri (9 settembre)

Nella notte fra lunedì e martedì sono caduti sul territorio di Carrara circa 138 millimetri di pioggia con il livello del Carrione che è cresciuto rapidamente. L’evolversi della situazione è stato costantemente monitorato dalla protezione civile comunale che poco prima delle 6 ha diramato un’allarme telefonico a tutta la popolazione per una possibile esondazione del torrente. Fortunatamente l’attenuarsi delle precipitazioni ha permesso al livello dell’acqua di calare in breve tempo, purtroppo però danni si sono comunque registrati su tutto il territorio comunale.

Le situazioni più critiche si sono verificate al piano, soprattutto nelle zone di Avenza, Marina e Fossone. In via Argine Destro e via Cadorna l’acqua ha invaso scantinati e piani terra e lo stesso è accaduto anche in via Pontremoli e in via Pelucara dove l’asfalto è stato sollevato in più punti. Allagamenti anche nella zona dello stadio e di Battilana dove sono fuoriusciti diversi canali. In centro storico si è reso necessario l’intervento dei tecnici di E-Distribuzione per ripristinare un palo caduto, mentre frane e piccoli smottamenti si sono verificate a Fontia, Gragnana, Castelpoggio e Miseglia dove a cedere è stata una porzione del muro della ex scuola elementare.

“La quantità d’acqua che in poco tempo è caduta sul nostro territorio è stata davvero importante – sottolinea la sindaca di Carrara Serena Arrighi – per questo ci tengo anzitutto a ringraziare le donne e gli uomini della protezione civile, della polizia municipale, di Nausicaa e Reti Ambiente Carrara e, non ultimi, tutti i dipendenti comunali e i tanti volontari che per tutta la notte e per tutto il giorno hanno monitorato la situazione e sono intervenuti per risolvere le emergenze. Il Carrione fortunatamente non è esondato, ma purtroppo abbiamo registrato diverse criticità in tutto il territorio. Voglio esprimere la mia vicinanza a tutti coloro che hanno avuto danni e assicurare loro la vicinanza del Comune e delle istituzioni”.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
pioggia moderata
20.6 ° C
20.9 °
19.9 °
92 %
2.2kmh
100 %
Mer
22 °
Gio
24 °
Ven
26 °
Sab
27 °
Dom
23 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

carabinieri (21)Gaza (10)Serie C (10)arresto (9)incendio (9)Global Sumud Flotilla (8)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati