Con la Juve Stabia seconda sconfitta di fila per la Carrarese

Juve Stabia – Carrarese 2-1JUVE STABIA

(3-4-1-2): Thiam, Ruggero, Varnier, Bellich, Mussolini (67’ Baldi), Leone (71’ Meli), Buglio (81’ Di Marco), Rocchetti, Pierobon (81’ Zuccon), Piscopo (81’ Sgarbi), Adorante.

A disposizione: Matosevic, Signorini, Quaranta, Di Marco, Zuccon, Baldi, Meli, Morachioli, Sgarbi, Gerbo, Maistro, Mosti. Allenatore: Pagliuca.

CARRARESE (3-4-2-1): Chiorra, Coppolaro (46’ Oliana), Illanes, Imperiale (C), Zanon (81’ Bouah), Schiavi, Giovane, Cicconi (73’ Belloni), Palmieri (57’ Cherubini), Finotto (57’ Cerri), Shpendi. A disposizione: Mazzi, Ferrara, Melegoni, Oliana, Cherubini, Bouah, Maressa, Belloni, Capezzi, Cerri. Allenatore: Calabro.

ARBITRO: Santoro di Messina (Trinchieri di Milano e Scarpa di Collegno)

RETI: 12′ Piscopo, 27′ Adorante, 89′ Schiavi

NOTE: Ammoniti Floriani, Rocchetti, Bellich, Pierobon, Cherubini, Cerri

CASTELLAMARE DI STABIA – Seconda sconfitta di fila per la Carrarese, stavolta sul terreno di gioco della Juve Stabia.

Al 12’ sbloccano il risultato i padroni di casa con Kevin Piscopo: l’ex di gara finalizza la prima occasione del match appoggiando in rete, dall’interno dell’area di rigore, una sfera servita di tacco da Adorante, a sua volta pescato con un cambio di gioco da Mussolini. Juve Stabia ancora cinica al 26’, la seconda occasione di giornata viene finalizzata da Adorante: il numero 9 segna il raddoppio infilando Chiorra, dopo aver sfruttato l’assist filtrante di Piscopo. Al 34’ prove di reazione per gli azzurri: Shpendi tenta una conclusione dai venti metri che si spegne di poco alta sopra la traversa di Thiam. Al 39’ sfiorano il tris le vespe: un assist di Buglio dalla destra trova Piscopo dall’altro lato del campo, la cui conclusione al volo, però, si spegne lontana alla sinistra della porta protetta dal portiere apuano. Passano pochi istanti e sono ancora gli stabiesi a creare pericoli dalle parti di Chiorra: Mussolini crossa dalla destra pescando la torre di Piscopo in favore di Adorante, che non riesce a trovare la via del goal grazie all’intervento provvidenziale del portiere della Carrarese.

In avvio di ripresa, partita vivace con entrambe le compagini abili nei capovolgimenti di fronte: i padroni di casa vanno vicini al tris con un’azione personale di Adorante al 53’, culminata con una rete, poi annullata dall’arbitro Santoro per un precedente fallo dello stesso numero 9 scuola Inter, ai danni di Illanes. Al 65’ sugli sviluppi di un corner, trova la prima occasione della ripresa la Carrarese con Cherubini, che dal limite dell’area tenta una conclusione al volo verso la porta, con il pallone che termina solo sull’esterno della rete protetta da Thiam. Nell’ultimo terzo di gara la Carrarese prova con insistenza a cercare un varco nel muro difensivo campano: è Belloni, al 76’, a sfiorare la rete con un pericoloso tiro-cross, sventato in corner dal portiere stabiese. All’82’ clamorosa occasione per gli apuani con Shpendi, il giovane albanese duetta con Cherubini e dopo un dribbling interno all’area di rigore, cerca il gol da posizione defilata negato solo dall’ottimo riflesso di Thiam. All’88’ trova il gol la Carrarese con Schiavi: l’argentino riceve sul centrosinistra l’ottimo assist di Cerri prima di dribblare Ruggero e scaricare verso la porta la sfera valida per il 2-1. Dopo un finale di partita rovente, con la Carrarese alla costante ricerca del goal del pari, l’arbitro Santoro fischia la fine del match.