Firenze
domenica 7 Settembre 2025
Crolla una porzione della parete di roccia mentre arrampicano: salvato un climber

Un gruppo di cinque persone si è trovato in forte difficoltà sulla Cresta degli Angeli del Monte Altissimo a causa di uno smottamento

CronacaPrimo Piano
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

MASSA – Si è tenuto con successo, ma dopo ore di grande tensione, un intervento del Soccorso Alpino e Speleologico Toscano particolarmente complesso sulla Cresta degli Angeli del Monte Altissimo, dove cinque alpinisti si sono trovati in grave difficoltà a causa di uno smottamento roccioso.

La chiamata è partita dalla centrale operativa per la segnalazione di un alpinista bloccato in parete. All’arrivo sul posto, i soccorritori hanno scoperto che non si trattava di un singolo, ma di due cordate in difficoltà, per un totale di cinque persone. Uno dei climber era rimasto ferito dal crollo improvviso di un diedro roccioso, che lo ha colpito durante l’arrampicata.

L’elicottero Pegaso 3 ha effettuato le operazioni di recupero in condizioni estreme. Il tecnico di elisoccorso è stato calato fino alla sosta per mettere in sicurezza l’area e consentire al medico di intervenire. Successivamente ha raggiunto il ferito, sospeso lungo il terzo tiro della via, circa 30 metri più in basso, per stabilizzarlo e permetterne il recupero in barella tramite verricello, in piena esposizione.

Considerato l’elevato rischio di ulteriori cadute massi e la precarietà della parete, si è deciso di evacuare anche gli altri alpinisti rimasti bloccati. Le operazioni sono proseguite dopo il trasferimento del ferito all’ospedale di Cisanello. La complessità del recupero è stata accresciuta dalla verticalità della parete, dalla friabilità della roccia e dalla vicinanza delle pale del velivolo alla montagna.

In supporto all’intervento era stata attivata anche una squadra di tecnici del Soccorso alpino della Stazione di Massa, pronta a partire dalla base d’elisoccorso in caso di necessità.

© Riproduzione riservata

