Due nuovi salvataggi nel Mediterraneo: Ocean Viking sbarcherà a Marina di Carrara

CARRARA – Nuovi salvataggi di migranti nel Mediterraneo nelle ultime ore: davanti alla Libia e a largo di Malta.

Il porto designato, dopo l’intervento della nave Ocean Viking della ong Sos Méditerranée, con arrivo previsto fra la mattina del 29 e la mattina del 30, è quello di Marina di Carrara.

Nel primo caso il salvataggio è avvenuto da una barca in vetroresina nella zona libica: a bordo 59 persone, tra cui una donna e 10 minori non accompagnati. La seconda operazione a Malta dove la nave ha raccolto in mare altre 67 persone.

Per il porto toscano di Marina di Carrara è li sedicesimo arrivo di una nave con migranti, il secondo del 2025.