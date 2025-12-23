Faccia a faccia con i ladri: 70enne aggredito impugna la pistola e sventa la rapina

Getting your Trinity Audio player ready...

AULLA – Un incubo a occhi aperti, nel silenzio della Lunigiana. Una tranquilla serata domestica si è trasformata in minuti di puro terrore per un uomo di circa 70 anni. L’episodio è avvenuto nella notte tra domenica e lunedì.

Tutto si svolge poco dopo l’ora di cena. Un gruppo di uomini incappucciati riesce a introdursi nell’abitazione muovendosi nell’ombra. L’obiettivo è fare razzia, ma la situazione degenera subito. I malviventi aggrediscono il padrone di casa. Lo picchiano per farsi consegnare denaro e oggetti d’oro. La brutalità della banda è cieca: secondo le prime ricostruzioni, le botte non avrebbero risparmiato nemmeno il cane, colpito durante il raid.

L’anziano, però, trova la forza di reagire. Detentore regolare di porto d’armi, riesce a raggiungere la sua pistola. Per salvarsi e difendere la propria casa, esplode un colpo in aria. Il boato, avvertito distintamente anche dalle abitazioni vicine, ha l’effetto sperato. I ladri, spaventati dalla reazione armata, si danno alla fuga facendo perdere le proprie tracce nel buio.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri per i rilievi e i soccorritori della Pubblica assistenza di Aulla. La vittima, ferita e in evidente stato di shock, è stata trasportata in ospedale per gli accertamenti medici del caso. Ora è caccia all’uomo per risalire all’identità degli aggressori.