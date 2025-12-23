11.9 C
Firenze
martedì 23 Dicembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Faccia a faccia con i ladri: 70enne aggredito impugna la pistola e sventa la rapina

Violazione di domicilio finisce con spari in aria in Lunigiana. L'inquilino percosso dai banditi riesce a prendere l'arma e a scacciarli

CronacaPrimo Piano
REDAZIONE
REDAZIONE
A soli 19 anni finisce nei guai per spaccio: arrestato dai carabinieri
A soli 19 anni finisce nei guai per spaccio: arrestato dai carabinieri (foto carabinieri)
1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

AULLA – Un incubo a occhi aperti, nel silenzio della Lunigiana. Una tranquilla serata domestica si è trasformata in minuti di puro terrore per un uomo di circa 70 anni. L’episodio è avvenuto nella notte tra domenica e lunedì.

Tutto si svolge poco dopo l’ora di cena. Un gruppo di uomini incappucciati riesce a introdursi nell’abitazione muovendosi nell’ombra. L’obiettivo è fare razzia, ma la situazione degenera subito. I malviventi aggrediscono il padrone di casa. Lo picchiano per farsi consegnare denaro e oggetti d’oro. La brutalità della banda è cieca: secondo le prime ricostruzioni, le botte non avrebbero risparmiato nemmeno il cane, colpito durante il raid.

L’anziano, però, trova la forza di reagire. Detentore regolare di porto d’armi, riesce a raggiungere la sua pistola. Per salvarsi e difendere la propria casa, esplode un colpo in aria. Il boato, avvertito distintamente anche dalle abitazioni vicine, ha l’effetto sperato. I ladri, spaventati dalla reazione armata, si danno alla fuga facendo perdere le proprie tracce nel buio.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri per i rilievi e i soccorritori della Pubblica assistenza di Aulla. La vittima, ferita e in evidente stato di shock, è stata trasportata in ospedale per gli accertamenti medici del caso. Ora è caccia all’uomo per risalire all’identità degli aggressori.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
11.9 ° C
12.8 °
11 °
79 %
1kmh
75 %
Mar
11 °
Mer
11 °
Gio
11 °
Ven
11 °
Sab
13 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1316)ultimora (1180)sport (52)Eurofocus (51)demografica (33)Eugenio Giani (13)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati