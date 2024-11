Francesco Gabbani autore per Mina: “Un onore aver scritto parole e musica”

Getting your Trinity Audio player ready...

CARRARA Gabbani autore per Mina: “Un onore aver scritto parole e musica”

Francesco Gabbani autore per Mina.

Il cantautore polistrumentista di Carrara firma ‘Buttalo via’, il nuovo singolo di Mina.

Francesco Gabbani: “Un onore aver scritto parole e musica di ‘Buttalo via’, il nuovo singolo di Mina, fuori ovunque”.

Il brano con testo e musica di Francesco Gabbani anticipa l’atteso album d’inediti in uscita il 22 novembre.

Mina gioca con i generi e gli stili musicali e continua a ricordarci fino a che punto il talento e la libertà siano importanti per affermare la nostra identità.

È un modello di interprete per i musicisti come modello di coraggio e libertà per i ragazzi della generazione Z.

Nel video la performance del ballerino Tommaso Stanzani gran protagonista.

Dunque Francesco Gabbani autore per la divina della musica italiana. Divina irraggiungibile. Ritirata dalle scene nel 1978.

Francesco Gabbani trionfatore del Festival di Sanremo nel 2017 con ‘Occidentali’s Karma’ dopo aver vinto un anno prima la sezione Nuove proposte con ‘Amen’, diventato poi uno dei grandi successi dell’artista toscano.

A Sanremo Gabbani è tornato quest’anno, nella serata cover in duetto con Fiorella Mannoia che con ‘Che sia benedetta’ fu seconda classificata alle spalle di Gabbani con ‘Occidentali’s Karma’. Gli appassionati del Festival ricorderanno che Gabbani si inginocchiò davanti a Fiorella Mannoia quando venne proclamato vincitore.