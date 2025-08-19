23.8 C
Investita e uccisa da un’auto in bicicletta muore a 57 anni

La donna, soccorsa in condizioni gravissime, è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Apuane di Massa, dove purtroppo è deceduta

Investita e uccisa da un'auto in bicicletta muore a 57 anni
Investita e uccisa da un'auto in bicicletta muore a 57 anni (foto FB)
MASSA – Una donna di 57 anni, originaria dell’Ecuador ma residente a Milano, ha perso la vita nella serata di ieri (18 agosto) dopo essere stata investita da un’auto mentre percorreva in bicicletta via di Massa Avenza.

L’incidente è avvenuto intorno alle 21. La donna, soccorsa in condizioni gravissime, è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Apuane di Massa, dove purtroppo è deceduta poche ore dopo per la gravità delle ferite riportate.

Sul posto sono intervenuti l’automedica di Massa, un’ambulanza della Pubblica Assistenza di Carrara e i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

L’episodio ha destato grande cordoglio e preoccupazione in città, in attesa di chiarimenti sulle circostanze dell’investimento.

© Riproduzione riservata

