La motonave Guang Rong non è più incagliata al pontile di Marina di Massa

Successo per le operazioni di rigalleggiamento. A 100 metri dalla costa le operazioni finalizzate al progressivo ripristino delle condizioni di stabilità

REDAZIONE
REDAZIONE
La nave Guang Rong disincagliata (foto Guardia Costiera)
CARRARA – Avviate all’alba di questa mattina le operazioni per il rigalleggiamento della motonave Guang Rong al porto di Marina di Massa. 

Nel corso della giornata il dispositivo di monitoraggio è stato ulteriormente implementato con diversi assetti aeronavali della direzione marittima della Toscana, nonché con l’impiego degli elicotteri della base aeromobili della Guardia Costiera. In area hanno operato, oltre al personale della Capitaneria di porto di Marina di Carrara e della delegazione di spiaggia di Marina di Massa, diversi assetti aeronavali della Guardia costiera, in particolare la nave Visalli – Cp 422, le motovedette di polizia marittima Cp 554, Cp 538 e Cp 2089, l’unità di soccorso Cp 813, nonché personale del quinto Nucleo operatori subacquei della Guardia costiera di Genova.

Nel corso della giornata si sono svolti sopralluoghi al pontile di Marina di Massa da parte del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, del direttore marittimo della Toscana e del prefetto di Massa-Carrara, assime al comandante della capitaneria di porto di Marina di Carrara ed al sindaco di Massa Francesco Persiali.

Alle 15,20 l’unità ha iniziato a scostarsi dalla posizione iniziale di incaglio e, alle 16,15, ha ultimato il rigalleggiamento, avviando lo spostamento verso una posizione più a largo, a circa 100 metri, per proseguire le operazioni finalizzate al progressivo ripristino delle condizioni di stabilità della motonave Guang Rong e al successivo trasferimento a rimorchio verso il porto di Livorno.

 

© Riproduzione riservata

