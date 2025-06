Lorenzo Musetti fa un altro pezzo di storia: è in semifinale a Roland Garros

Getting your Trinity Audio player ready...

CARRARA – Lorenzo Musetti non finisce più di stupire. Anche oggi (3 giugno) ha scritto una nuova pagina della storia del tennis italiano, che ormai non è più solo Sinner o Paolini, conquistando per la prima volta in carriera l’accesso alle semifinali del Roland Garros.

Il tennista carrarese ha superato nei quarti di finale l’americano Frances Tiafoe con il punteggio di 6-2, 4-6, 7-5, 6-2, mostrando un tennis brillante e maturo.

Una vittoria di carattere

Musetti, testa di serie numero 8, ha dominato il primo set con autorità, ma ha subito la reazione di Tiafoe nel secondo parziale. Nel terzo set, fondamentale per l’equilibrio del match, l’azzurro ha mantenuto la calma e ha sfruttato al meglio le occasioni, chiudendo il set 7-5. Nel quarto set, ha imposto nuovamente il suo ritmo, chiudendo l’incontro con un convincente 6-2. Durante il match, ha messo a segno 45 colpi vincenti a fronte di 32 errori non forzati, dimostrando una notevole solidità mentale e tecnica

Musetti conferma il suo percorso di crescita nel seeding. Nel 2024, ad esempio, aveva lottato duramente contro Djokovic al terzo turno, cedendo solo al quinto set dopo una maratona di oltre quattro ore. La sua costanza e determinazione lo hanno portato a raggiungere le semifinali in tutti i principali tornei su terra battuta nell’ultimo anno e mezzo, inclusi Montecarlo, Madrid e Roma

Prossimo avversario: Alcaraz o Paul

In semifinale, Lorenzo Musetti affronterà il vincente del match tra Carlos Alcaraz, campione in carica del Roland Garros, e Tommy Paul. Alcaraz, attuale numero 2 del mondo, ha recentemente celebrato la sua centesima vittoria su terra battuta, un traguardo raggiunto in soli 119 incontri, secondo solo a Rafael Nadal. Un eventuale confronto tra Musetti e Alcaraz promette scintille, considerando anche i precedenti incontri tra i due.