Lezione del Monza, la Carrarese va al tappeto: Birindelli, Delli Carri e Petagna firmano il poker

MONZA – Non c’è storia allo U-Power Stadium. Il Monza travolge la Carrarese con un netto 4-1, frutto di una prestazione autoritaria. Mattatore di giornata è Samuele Birindelli, autore di una doppietta che ha spianato la strada ai brianzoli.

L’approccio dei padroni di casa è feroce. Dopo appena 9 minuti, Birindelli sblocca il match con un capolavoro balistico: un destro al volo di esterno collo, sugli sviluppi di un corner, che non lascia scampo a Bleve. La Carrarese accusa il colpo, prova timidamente a reagire con Schiavi e Finotto, ma sbatte contro l’organizzazione difensiva avversaria. Il Monza, spinto da un ispirato Keita Baldé, protesta per due episodi dubbi in area (su Dany Mota e Keita), ma il Var conferma le decisioni dell’arbitro Perenzoni. Il raddoppio è nell’aria e arriva al 44′: Filippo Delli Carri ribadisce in rete dopo una prima respinta di Bleve. Inizialmente annullato per fuorigioco, il gol viene convalidato dopo un check del Var. Si va al riposo sul 2-0.

Mister Calabro prova a scuotere i suoi inserendo Oliana e Distefano, ma al 55′ il Monza cala il tris. Azione manovrata sull’asse Mota-Ciurria e assist al bacio ancora per Birindelli, che da due passi firma la sua doppietta personale. Sul 3-0 la partita sembra in ghiaccio. La Carrarese trova un sussulto d’orgoglio al 74′, accorciando le distanze con un diagonale deviato di Distefano sugli sviluppi di un corner.

Il gol ospite è solo un’illusione. Il Monza gestisce e colpisce in contropiede nel finale. All’84’, i subentrati confezionano il poker: Colombo scappa in ripartenza e serve un cioccolatino a Andrea Petagna, che davanti al portiere non sbaglia. Da segnalare anche l’esordio in B per il classe 2006 Samuele Capolupo. Finisce 4-1: il Monza vola, per la Carrarese è notte fonda.

Il tabellino

Monza – Carrarese 4-1

MONZA (3-4-2-1)

: Thiam; Ravanelli (86′ Bakoune), Delli Carri, Carboni; Birindelli, Obiang (67′ Colombo), Pessina, Azzi (74′ Capolupo); Ciurria, Keita (67′ Petagna); Dany Mota (67′ Alvarez). All. Bianco.

CARRARESE (3-4-2-1): Bleve; Ruggeri, Illanes (46′ Oliana), Imperiale; Zanon (58′ Bouh), Schiavi (80′ Rubino), Zuelli, Cicconi; Finotto (58′ Melegoni), Parlanti (46′ Di Stefano); Abiuso. All. Calabro.

RETI: 9′ Birindelli (M) 45′ Delli Carri (M), 55′ Birindelli (M), 74′ Di Stefano (C), 85′ Petagna (M).

NOTE: Ammoniti: Parlanti (C), Zanon (C), Illanes (C), Schiavi (C).