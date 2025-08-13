26.7 C
Muore dopo l’incidente mentre fugge dai carabinieri

Dramma poco dopo le 4,30 del mattino a Marina di Massa. Sono stati i militari i primi a tentare la rianimazione: decesso in ospedale

CronacaPrimo Piano
REDAZIONE
REDAZIONE
Muore dopo l'incidente mentre fugge dai carabinieri
Muore dopo l'incidente mentre fugge dai carabinieri (foto FB)
Meno di 1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

MASSA – Una fuga in moto nella notte si è conclusa con un drammatico incidente costato la vita a un uomo.

Erano da poco passate le 4.30 quando, all’altezza della rotonda di piazza Bad Kissingen a Marina di Massa, il motociclista – che stava tentando di sottrarsi a un controllo dei carabinieri – ha perso il controllo del mezzo, andando a schiantarsi contro alcuni pali ai bordi della carreggiata.

L’impatto è stato violentissimo. L’uomo è entrato subito in arresto cardiaco e sono stati gli stessi militari, primi a soccorrerlo, ad avviare le manovre di rianimazione. Poco dopo sono arrivati sul posto i sanitari con l’automedica di Massa e un’ambulanza della Croce Rossa, che hanno proseguito le operazioni con procedure avanzate.

Il ferito, privo di conoscenza e ancora in arresto cardiaco, è stato trasferito d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Massa. Ogni tentativo di salvarlo si è però rivelato inutile: i medici hanno potuto soltanto constatarne il decesso.

© Riproduzione riservata

