Nubifragio a Massa e Carrara, disagi e allagamenti in mattinata

MASSA CARRARA – Un violento temporale si è abbattuto ieri sera (8 settembre) sul territorio apuano, causando allagamenti diffusi sia a Massa che a Carrara. Le zone più colpite sono state il centro storico e la costa, dove la pioggia intensa ha provocato allagamenti in strade, sottopassi e locali al piano terra.

I vigili del fuoco sono stati impegnati per ore con numerosi interventi di soccorso, soprattutto per liberare cantine e scantinati invasi dall’acqua. Non si registrano feriti, ma i disagi per la popolazione sono stati significativi. Si è temuto anche per la possibile esondazione del Carrione i cui livelli si sono alzati repentinamente per la tanta pioggia caduta in un breve lasso di tempo.

A Massa l’allagamento del sottopasso verso i binari ha reso inaccessibile la stazione.

Secondo i dati meteo, in poche ore sono caduti oltre 60 millimetri di pioggia, accompagnati da fulmini e raffiche di vento. La perturbazione ha colpito in particolare le aree costiere della provincia, mentre nell’entroterra le conseguenze sono state più contenute.

Il temporale, seppur breve, ha messo nuovamente in evidenza la fragilità del territorio apuano di fronte a fenomeni atmosferici intensi, ormai sempre più frequenti anche a fine estate.